I match più storici della Fermana

Le grandi storie del calcio non avvengono soltanto nelle piazze italiane più conosciute. Le leghe minori sono in grado di regalare emozioni e spettacolo in modo unico, completamente diverso dai palcoscenici più rilevanti. È il caso, per esempio, della Fermana, squadra della città di Fermo nelle Marche.

La Fermana viene fondata nel 1920 ma il periodo più florido lo vive negli anni ’90 con la prima – e finora unica – promozione in Serie B nella stagione 1998/1999.

Partite memorabili della Fermana

Tra le più importanti della storia della società marchigiana, ci sono senza dubbio alcune vittorie contro club storici del calcio italiano. Nell’unica partecipazione in Serie B, nella stagione 1999/2000, i canarini (questo il soprannome per i giocatori della squadra di Fermana) riuscirono a portare a casa tre successi prestigiosi contro: Napoli, Atalanta e Genoa.

In particolare, la partita contro i partenopei è ricordata ancora oggi come una delle emozioni più grandi vissute dal popolo gialloblù di Fermo. In uno stadio pieno di persone (circa 9000 spettatori), con una splendida coreografia allestita dai tifosi canarini, la Fermana di mister Iaconi riuscì a rimontare nel secondo tempo, dall’1-2 della prima frazione, grazie ai gol di Chianese e Koluosek. Un successo che viene ricordato ancora oggi, anche se in quella stagione arrivò la retrocessione dalla Serie B a cui poi la Fermana, fino ad oggi, non ha più preso parte.

Facendo un passo avanti verso i tempi recenti, la Fermana – seppur in Serie C – continua a regalare emozioni ai propri tifosi. Solo un anno fa, andava in scena un altro match che verrà ricordato per molto tempo dai supporters canarini per un motivo ben preciso. Il 28 febbraio 2021 si gioca Carpi-Fermana, la partita finisce 0-0 ma la cosa curiosa è che ci sono starti quattro rigori sbagliati, due per parte: Paolo Ginestra para due rigori per la Fermana in un match storico .

Chi è Paolo Ginestra

Paolo Ginestra è un portiere, classe 1979, della Fermana: l’estremo difensore quarantatreenne è un calciatore dalla grande esperienza e può vantarsi di essere addirittura militato, nei primi anni 2000, tra le fila del Milan, prima, e dell’Inter poi. La specialità di Paolo Ginestra, come abbiamo avuto modo di capire, sono proprio i calci di rigore: l’anno scorso, nella stagione 2020/2021, ne ha parati ben 6 (di cui due solo con il Carpi, come dicevamo prima). In quest’annata è già a metà dello score dell’anno scorso: tre rigori parati contro Reggiana, Gubbio e Lucchese. Un vero e proprio incubo per gli attaccanti avversari dal dischetto. In totale, in carriera, Paolo Ginestra ha parato 14 rigori.

Dove gioca la Fermana oggi

Nonostante la bravura del proprio portiere Paolo Ginestra, la Fermana di mister Giancarlo Riolfo rischia quest’anno di retrocedere in Serie D. Attualmente, infatti, si trova alla diciassettesima posizione del girone B di Serie C, a soli tre punti dall’ultimo posto occupato dal Grosseto. Sarà curioso vedere se Ginestra potrà dare una mano, o meglio due, per salvare la Fermana ed evitare la retrocessione.