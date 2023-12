Genoa vs Inter – Un pareggio che lascia l’amaro in bocca

Il match tra Genoa e Inter termina con un pareggio. Finisce 1-1 sotto le luci dello Stadio Comunale Luigi Ferraris il 29 Dicembre 2023. Con questo risultato, entrambe le squadre mantengono le loro serie di partite senza sconfitte, con il Genoa che arriva a quattro e l’Inter addirittura a dodici. Tuttavia, il pareggio ha un sapore diverso per le due squadre: per l’Inter, ha quello delle occasioni mancate, per il Genoa, il gusto di un punto duramente guadagnato. I rossoblù ripartono con grinta e fame, mentre l’Inter soffre l’assenza di capitan Lautaro Martinez, ancora fuori per infortunio.

🙌 Un punto per il Grifone al Ferraris ⏹️ FT: #GenoaInter 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/u9p0MkJzFu — Genoa CFC (@GenoaCFC) December 29, 2023

L’apertura e la risposta

L’Inter apre le danze al 42° minuto con il gol di M. Arnautovic, il suo primo della stagione, con un tiro inaspettato e ben calibrato. Il Genoa non si dimostra però sconfitto, e al 52° minuto pareggia con R. Dragusin, assistito da A. Gudmundsson. Dragusin mette a segno il tanto agognato gol con un tiro deciso e secco che fa esplodere di gioia il pubblico di casa.

Cambio di strategia durante il match

Nel corso della partita, entrambi gli allenatori hanno apportato significativi cambi alla formazione, cercando di segnare la rete del vantaggio. Il Genoa sostituisce K. De Winter con J. Vasquez al 46° minuto, K. Strootman con R. Malinovsky e C. Ekuban con M. Retegui al 61° minuto e A. Martin con J. Messias al 78°. L’Inter, da parte sua, ha effettuato tutti i cambi permessi dal regolamento, sostituendo M. Arnautovic con A. Sanchez al 71° minuto, N. Barella con D. Frattesi, M. Darmian con D. Dumfries al 78°, e con due ulteriori sostituzioni al 90°, H. Mkhitaryan per D. Klaassen e Y. Bisseck per B. Pavard.

Gli highlights della partita

La partita è stata molto combattuta, caratterizzata da una fitta pioggia di cartellini gialli: A. Gilardino, A. Gudmundsson e R. Dragusin per il Genoa e N. Barella e H. Mkhitaryan per l’Inter. A livello di statistiche, l’Inter ha avuto un lieve vantaggio nel possesso palla con il 52% e ha effettuato più tiri, con un totale di 16 contro i 13 del Genoa. Il portiere del Genoa ha dovuto compiere più parate con un totale di 5 contro le 3 dell’interista Sommer. Molto interessante notare come in questa partita l’Inter abbia effettuato tutte le sostituzioni permesse dal regolamento. Inoltre, vale la pena sottolineare che il giocatore del Genoa George Alexandru Puşcaş ha precedentemente militato nell’Inter.