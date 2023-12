Genoa-Inter: i nerazzurri a caccia di punti per involarsi in classifica

Lo Stadio Comunale Luigi Ferraris sarà teatro dell’incontro fra Genoa e Inter venerdì 29 dicembre alle 20:45. Le luci dei riflettori illumineranno il secondo anticipo della giornata numero 18, con il Genoa che intende consolidare la sua posizione di metà classifica, mentre l’Inter andrà a caccia di punti per involarsi in vetta, in attesa della sfida fra Juve e Roma.

Storico degli incontri precedenti

Gli ultimi dieci incontri di Serie A fra il Genoa e l’Inter confermano la superiorità del club di Milano, con otto vittorie, un pareggio e solo una sconfitta. L’incontro più recente fra le due squadre si è concluso con il punteggio di 0-0 il 25 febbraio 2022, ultima annata del Grifone nella massima serie prima della promozione della scorsa primavera.

Situazione attuale delle squadre

Il Genoa occupa attualmente il 13esimo posto in classifica con 19 punti. In termini di forma, sono imbattuti nelle ultime due partite, e in particolare in casa stanno costruendo la loro salvezza. Una trasferta quindi non priva di incognite per l’Inter, che dovrà fare attenzione all’ostacolo rossoblu.

Gli ultimi 5 incontri del Genoa

Sassuolo 1-2 Genoa (22/12/2023) Genoa 1-1 Juventus (15/12/2023) Monza 1-0 Genoa (10/12/2023) Lazio 1-0 Genoa (05/12/2023) Coppa Italia Genoa 1-1 Empoli (02/12/2023)

Per quanto riguarda l’Inter, la squadra è in forma impressionante, attualmente al primo posto della classifica di Serie A con 44 punti. Probabilmente è la formazione attualmente più brillante e – al netto dell’eliminazione in Coppa Italia – gode di una striscia vincente di quattro partite consecutive in campionato ed è imbattuta da 11 turni.

Gli ultimi 5 incontri dell’Inter

Inter 2-0 Lecce (23/12/2023) Inter 1-2 dts Bologna (20/12/2023) Coppa Italia Lazio 0-2 Inter (17/12/2023) Inter 0-0 Real Sociedad (12/12/2023) UEFA Champions League Inter 4-0 Udinese (09/12/2023)

Giocatori infortunati e squalificati

Tutti a disposizione nel Genoa ad eccezione di Messias e Retegui, quest’ultimo da valutare. Ampia scelta dunque per l’11 titolare per Gilardino. Qualche problema invece per Simone Inzaghi: out sino ad aprile Cuadrado, dovrà fare a meno anche di Dimarco, Dumfries e Lautaro, salvo recuperi dell’ultimo minuto.

Pronostici

Nonostante la forma recente del Genoa, l’Inter è favorita per la vittoria, la quale confermerebbe la sua posizione dominante in cima alla Serie A. Il pronostico è dunque scontato o quasi: doppia chance pareggio o vittoria Inter per andare sul sicuro, X2. Chi vuole sbilanciarsi, può puntare anche sul 2 secco.