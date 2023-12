Fiorentina-Verona: da una parte il sogno Champions, dall’altra l’incubo retrocessione

In programma domenica 17 dicembre 2023 alle 15 il confronto fra Fiorentina e Verona, in uno stadio Artemio Franchi che si annuncia particolarmente caldo: la Viola sogna un posto fra le prime quattro come non le accade da molti anni. Di fronte avrà un Verona in cerca di riscatto e soprattutto di punti dopo gli ultimi risultati deludenti.

Sfide recenti fra le due squadre

Negli ultimi anni le sfide fra viola e gialloblu hanno sorriso ai primi: lo scorso anno due vittorie su due, con zero gol incassati. Da ricordare il gol da centrocampo di capitan Biraghi, segnato allo stadio Bentegodi. Nella stagione precedente invece regnò l’equilibrio più totale, con un doppio 1-1 fra andata e ritorno.

Stato di forma delle due squadre

Praticamente archiviato il discorso Conference League e con la qualificazione già in tasca, la Fiorentina può concentrarsi sul campionato, in cui il suo percorso è stato abbastanza altalenante nelle ultime settimane. 4 punti in due partite hanno però rilanciato le ambizioni europee degli uomini di Italiano, che hanno nel mirino il quarto posto.

Gli ultimi 5 incontri della Fiorentina

AS Roma 1-1 Fiorentina (2023-12-10) Fiorentina 2-2 Parma (2023-12-06) Coppa Italia Fiorentina 3-0 Salernitana (2023-12-03) Fiorentina 2-1 Genk (2023-11-30) UEFA Europa Conference League AC Milan 1-0 Fiorentina (2023-11-25)

Solamente nelle ultime tre partite il Verona ha rialzato la testa dopo un cammino disastroso: tre pareggi che hanno ridato ossigeno alla sua classifica, che vede però i gialloblu sostare al penultimo posto. Serve mettere in cascina qualche punto per non far fuggire le squadre che si trovano davanti.

Gli ultimi 5 incontri del Verona

Verona 1-1 Lazio (2023-12-09) Udinese 3-3 Verona (2023-12-03) Verona 2-2 Lecce (2023-11-27) Genoa 1-0 Verona (2023-11-10) Verona 1-3 Monza (2023-11-05)

Giocatori in evidenza, infortunati e squalifiche

Bonaventura e Nico González sono i trascinatori della Fiorentina, che continua ad avere un serio problema con le sue prime punte Beltràn e N’zola, fermi a 1 gol a testa. Bonaventura però è alle prese con un affaticamento muscolare ed è stato tenuto a riposo nella gara di Conference League. Nel Verona Ngonge con i suoi 4 gol è il giocatore da tenere d’occhio, l’elemento a cui affidare le speranze salvezza. Nelle file gialloblu Faraoni è in dubbio, mentre Duda sarà assente per qualifica.

Suggerimenti per le puntate

Considerando l’attuale forma delle squadre, il successo della Fiorentina è il risultato più probabile. In alternativa, si potrebbe puntare su un over 2.5 (ovvero più di 2 goal nel match) vista la tendenza della Viola a creare tante occasioni ma anche a concederne qualcuna di troppo agli avversari.