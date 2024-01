Fiorentina-Torino 1-0: Ranieri segna e la Fiorentina vola

Nel primo anticipo della giornata che chiude il 2023, la Fiorentina ha avuto la meglio sul Torino al termine di un teso 1-0. Una vittoria importante per la squadra di casa, che continua la sua striscia positiva e consolida la sua posizione in campionato: il sogno Champions dei viola inizia ad avere contorni sempre più definiti.

Il momento decisivo dell’incontro

Gara all’insegna dell’equilibrio e della tensione, divisa praticamente in due tempi: meglio il Torino nel primo tempo, più brillanti i padroni di casa nella ripresa. Il match ha visto la Fiorentina prendere il sopravvento nel finale di partita grazie al gol di Ranieri con un bel colpo di testa, su cross di Kayode all’83’.

Per il difensore viola è il primo gol in campionato e il quarto stagionale, dopo i tre firmati in Conference League, e dà un contributo determinante alla terza vittoria consecutiva della sua squadra. Tutti e tre i successi sono stato ottenuti con il medesimo risultato, 1-0: il corto muso fa sognare in grande in riva all’Arno.

Statistiche del match

La Fiorentina ha mantenuto un leggero vantaggio in termini di possesso palla (52% contro il 48% del Torino), mentre i tiri nello specchio della porta sono stati a favore del Torino (4 contro 3). Nonostante questo, la Fiorentina è riuscita a sfruttare al meglio le occasioni create portando a casa i tre punti, mentre i granata sono stati quasi inoffensivi nel secondo tempo. Anche l’arbitro Federico La Penna ha avuto la sua parte di lavoro, con 6 cartellini gialli estratti durante la partita.

Un match che ha vissuto qualche momento di nervosismo soprattutto nel secondo tempo, quando la sfida fra le squadre si è fatta più intensa con il passare dei minuti ed aumentava la stanchezza, che toglieva lucidità.

Continuano le strisce vincenti

La Fiorentina continua a far parlare di sé per le sue prestazioni. Con tre vittorie consecutive e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite, i viola dimostrano di essere una delle squadre più in forma del campionato. Inoltre, il portiere Pietro Terracciano sta tenendo viva una striscia difensiva impressionante, con la propria porta inviolata nelle ultime tre gare.