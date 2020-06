Michèle Lacroix è ormai a tutti gli effetti una veterana della Premier League, stiamo parlando della moglie dell’attaccante belga Kevin De Bruyne. Scopriamo nei dettagli chi è, cosa fa, e come la coppia si è conosciuta.

Chi è Michèle Lacroix

Capelli biondi incorniciati da un viso angelico è Michèle Lacroix la partner dell’attaccante del Manchester City De Bruyne. Michèle è originaria del Genk, ha studiato all’Università di Hasselt in Belgio. Michèle lavora come modella ma è anche una mamma a tempo pieno. Si sono conosciuti nel 2014 quando ancora Kevin giocava con il Wolfsburg in Bundesliga, la proposta di matrimonio arriva a Parigi sotto la torre eiffel e il 26 giungo 2017 i due sono convolati a nozze in Italia precisamente a Sorrento.

Quanti anni ha Michèle Lacroix

Michèle, compagna di Kevin De Bruyne, è nata in Belgio 8 dicembre 1993, ha 26 anni

Quanti figli ha Michèle

Michèle Lacroix, moglie di Kevin De Bruyne, ha 3 figli: 2 gemelli Mason e Milian nati il 10 marzo del 2016 e una bambina Rome nata il 31 ottobre 2018

Michèle Lacroix: Instagram

Michèle, compagna di Kevin De Bruyne, è attiva sui social e il suo profilo Instagram @lacroixmichele vanta 267 mila follower. Condivide foto dei suoi viaggi, della sua quotidianità familiare e con i suoi amici.

Michèle Lacroix: le foto

Michèle, moglie di De Bruyne, sui social condivide alcuni scatti che piacciono molto ai suoi followers. Eccone alcuni: