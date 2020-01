Anna Stachurska è ormai una veterana della Bundesliga, stiamo parlando della moglie di Robert Lewandowski. Scopriamo nei dettagli chi è, cosa fa, e come la coppia si è conosciuta.

Chi è Anna Stachurska

Occhi azzurri e fisico da atleta è la moglie del bomber polacco Robert Lewandowski. Nota con il cognome del marito, Anna Stachurska è una vera e propria atleta, esperta di arti marziali che ha rappresentato la sua nazione, la Polonia, ai Campionati del mondo di karate riuscendo a conquistare un bronzo nel 2008. Non solo è una donna dalla mille risorse infatti possiede una laurea in educazione fisica ed è una esperta di nutrizione. Adora il Regno Unito, in particolar modo la città londinese , dove ha scelto di promuovere la sua attività di formazione al benessere e alla sana alimentazione con una palestra in cui ha presentato il suo approccio all’universo del fitness. Anna ha aperto anche un blog, Healthy Plan, in cui condivide preziosi consigli per tutte le donne che cercano di raggiungere una forma perfetta ma nel rispetto del proprio corpo. Anna e Robert decidono di convolare a nozze nel 2013.

Quanti anni ha Anna Stachurska

Anna Stachurska, moglie di Robert Lewandowski, è nata in Polonia, il 7 settembre 1998, ha 31 anni

Quanti figli ha Anna Stachurska

Anna Stachurska, moglie di Robert Lewandowski, ha una figlia Klara nata nel 2017

Anna Stachurska: Instagram

Anna Stachurska, moglie di Robert Lewandowski, è molto attiva sui social e il suo profilo Instagram @annalewandowskahpba vanta circa 2,5 milioni di follower. Condivide foto della sua quotidianità da mamma e moglie, dei suoi viaggi e delle sue passioni.

Anna Stachurska, moglie di Robert Lewandowski, sui social condivide alcuni scatti che piacciono molto ai suoi followers. Eccone alcuni dei più celebri: