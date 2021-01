MILAN-TORINO , diretta streaming gratis e tv: dove vederla

MILAN TORINO DIRETTA STREAMING / Il posticipo di sabato sera ci regala una sfida molto interessante Milan-Torino. Il Milan arriva al match dalla sconfitta contro la Juventus dopo i 27 risultati utili consecutivi e le tante assenze ma con l’intenzione di difendere il primato. Il Torino si sta riprendendo dando continuità ai risultati ma qui la sfida sarà speciale per Giampaolo che un’anno fa era sulla panchina dei rossoneri, poi esonerato, quindi una voglia di rivalsa contro la sua ex squadra. Dove vedere la partita? Solo su DAZN.

MILAN – TORINO: data e orario

Milan-Torino si giocherà allo stadio San Siro di Milano con fischio di inizio alle ore 20:45 del 8 gennaio 2021.

MILAN– TORINO : le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Leao All. Pioli

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti All. Giampaolo

