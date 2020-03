Maria Zulay Salaues è ormai una veterana della Premier, stiamo parlando della moglie del centrocampista campione del mondo Paul Pogba. Scopriamo nei dettagli chi è, cosa fa, e come la coppia si è conosciuta.

Chi è Maria Zulay Salaues

Occhi azzurri e lunghi capelli biondissimi è la moglie del giocatore dei Red Devil Paul Pogba. Ha due sorelle maggiori Gabriela e Carla, entrambe modelle. Nota con il cognome del marito, in patria ha studiato economia aziendale prima di trasferirsi a Miami nel 2015 per iniziare la carriera di modella. Ma Zulay ha fatto anche l’agente immobiliare, ma adesso è un Interior Design e mamma. Maria con tanto di maglia numero 6 della nazionale francese era sulle tribune in occasione del mondiale in Russia, una situazione che ha confermato come la coppia sia legata, con la bella 25enne che è stata immortalata al fianco della mamma di Paul e con un anello al dito. Infatti poi la coppia si è sposata a giugno 2019.

Quanti anni ha Zulay Salaues

Zulay Salaues, moglie di Paul Pogba, è nata in Bolivia a Robore, nel 1994, ha 26 anni

Quanti figli ha Zulay Salaues

Zulay Salaues, moglie di Paul Pogba, ha un figlio nato il 1 gennaio 2019

Maria Zulay Salaues: Instagram

Zulay Salaues, moglie di Paul Pogba, è molto sui social e il suo profilo Instagram @zulaypogba vanta 467 mila follower. Condivide foto della sua quotidianità da mamma e moglie, dei suoi viaggi e dei suoi lavori da modella.

Maria Zulay Salaues: le foto

Zulay Salaues, moglie di Paul Pogba, sui social condivide alcuni scatti che piacciono molto ai suoi followers. Eccone alcuni: