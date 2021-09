INTER ATALANTA DOVE VEDERLA / Una sfida affascinante ci regala questa sesta giornata di Serie A ovvero tra le due squadre a tinte nerazzurre l’Inter e l’Atalanta. Per i bergamaschi un inizio non entusiasmante ma che hanno portato alla conquista di 10 punti mentre i nerazzurri vanno a un bel ritmo a suon di gol infatti hanno segnato 18 gol con 11 marcatori diversi un bottino che ha portato 13 punti su 15 a disposizione. Se non volete perdervi questa sfida, sintonizzatevi su Dazn.

INTER-ATALANTA: data e orario

Inter-Atalanta verrà giocata sabato 25 settembre con fischio d’inizio alle ore 18:00. Teatro dell’incontro sarà lo Stadio ‘Giuseppe Meazza’ in San Siro di Milano.

INTER-ATALANTA: probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro All. Inzaghi

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; Zapata All. Gasperini

INTER-ATALANTA, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

Come funziona DAZN

