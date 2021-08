Chi è Thessa Lacovich: Instagram, età e foto della fidanzata di Manuel Locatelli

Ormai una Wags fissa della nostra Serie A stiamo parlando di Thessa Lacovich, la fidanzata del centrocampista campione d’Europa, Manuel Locatelli.

Chi è Thessa Lacovich

Mora, occhi castani e tratti sudamericani ecco Thessa Lacovich la fidanzata del centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli. La ragazza ha conseguito un master in in Digital Communication Strategy allo Ied, attualmente si occupa di commercio on line, lei stessa si è definita una e-commerce freelance. In molti, durante l’esultanza al goal a Euro 2020 di Locatelli hanno notato che il centrocampista ha mimato una “T”. Ebbene, quella è la “T” di Thessa, la fidanzata, e di Teddy, il cagnolino morto nel 2020 e a cui entrambi erano molto legati.

Quanti anni ha Thessa Lacovich

Thessa Lacovich, fidanzata di Locatelli, ha 23 anni ed è nata il 22 marzo 1998 in Costa Rica

Thessa Lacovich: altezza

Thessa Lacovich, compagna di Manuel Locatelli, è alta 165 cm

Thessa Lacovich: Instagram

Thessa Lacovich, fidanzata di Locatelli, è attiva sui social e il suo profilo Instagram @thessalacovich vanta circa 36,3 mila follower. Condivide foto con la sua famiglia, dei suoi viaggi e della sua quotidianità.

Thessa Lacovich: le foto

