Sabrina Kvist Jensen è una new entry nel campionato italiano, si tratta della compagna del nuovo acquisto di gennaio dell’inter Christian Eriksen.

Chi è Sabrina Kvist Jensen

Sabrina è una parrucchiera professionista, da quando si è trasferita in Regno Unito ha lavorato presso un’azienda d’abbigliamento. Sabrina e Christian hanno iniziato a frequentarsi dal 2012, ma entrambi tengono la relazione molto riservata. Ha un’organizzazione no-profit di beneficenza che cerca di aiutare i bambini in condizioni di povertà. Sabrina è stata al centro del gossip per una presunta relazione con Vertonghen, compagno di squadra di Eriksen, ma è stata subito smentita dal centrocampista danese.

Quanti anni ha Sabrina Jensen

Sabrina Jensen, fidanzata di Christian Eriksen, nata a Tommerup in Danimarca il 26 agosto 1994, ha 26 anni

Sabrina Kvist Jensen: altezza e peso

Sabrina Kvist Jensen, compagna di Christian Eriksen, è alta circa 160 cm e pesa 53 Kg

Quanti figli ha Sabrina Jensen

Sabrina Kvist Jensen, fidanzata di Christian Eriksen, ha 1 figlio: Alfred nato il 4 giugno 2018

Sabrina Kvist Jensen: Instagram

Sabrina Jensen, compagna di Christian Eriksen, non attiva sui social anzi è una persona molto riservata infatti ha un profilo privato.

