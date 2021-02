22° GIORNATA SERIE B DIRETTA STREAMING / Questa serie b continua a sorprenderci, nel turno appena trascorso tutte le prime della classe hanno frenato la loro corsa. In testa ritroviamo la capolista Empoli che mantiene il distacco dal terzetto inseguitrice composto da Monza,Chievo e Salernitana a 36 punti. Mentre l’Ascoli che fino a due turni fa era ultima in classifica trova due vittorie consecutive e lascia la parte bassa della classifica a Pescara ed Entella.

22° GIORNATA SERIE B: il programma completo

Empoli-Pescara, martedi 9 febbraio, ore 19:00

Lecce-Brescia, martedi 9 febbraio, ore 19:00

Spal-Pordenone, martedi 9 febbraio, ore 19:00

Pisa-Salernitana, martedi 9 febbraio, ore 19:00

Venezia-Cremonese, martedi 9 febbraio, ore 19:00

Vicenza-Monza, martedi 9 febbraio, ore 19:00

Cittadella-Cosenza, martedi 9 febbraio, ore 19:00

Ascoli-Frosinone, martedi 9 febbraio, ore 21:00

Reggina-Entella, martedi 9 febbraio, ore 21:00

Chievo-Reggiana, martedi 9 febbraio, ore 21:00

22° GIORNATA SERIE B, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

Le partite sarà visibile in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che anche quest’anno trasmette i preliminari di Uefa Europa League, alcune partite di Serie A e tutte le partite della Serie B. Per poter guardare questo match, ma anche altri disponibili sulla piattaforma inglese, sarà necessario abbonarsi a DAZN (Abbonati ora), con un abbonamento a 9,99€ al mese che si può disdire quando si vuole senza alcun costo aggiuntivo. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.

Come funziona DAZN

DAZN, servizio sportivo appartenente al gruppo britannico Perform, richiede un abbonamento di 9.99€ al mese per accedere a tutti i contenuti offerti dalla piattaforma. Per creare un account è sufficiente inserire il proprio nome, il proprio cognome, l’indirizzo email e una password valida. Si potranno seguire vari sport, dal mondiale di Rally (WRC) al calcio che conta, senza dimenticare NFL, Darts, NHL e molto altro