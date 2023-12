Cagliari-Empoli: è già tempo di corsa per la salvezza

Il 30 dicembre alle 15:00 la Unipol Domus ospiterà il confronto tra Cagliari ed Empoli, a tutti gli effetti una sfida salvezza sebbene manchi ancora più di un girone intero alla fine del campionato. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per muovere la classifica, problematica per tutte e due: rossoblu ed azzurri sono separati da un solo punto.

Precedenti tra le due squadre

Negli ultimi 7 incontri, l’Empoli ha avuto leggermente la meglio con 3 vittorie a 2 oltre a 2 pareggi. Inoltre, l’ultimo incontro ha visto un pari, con entrambe le squadre che hanno segnato un gol.

Empoli 1 – 1 Cagliari (13-02-2022) Cagliari 2 – 1 Empoli (02-12-2021) Empoli 1 – 0 Cagliari (21-02-2021) Cagliari 2 – 0 Empoli (13-09-2020) Empoli 1 – 1 Cagliari (30-03-2020) Cagliari 0 – 1 Empoli (22-09-2019) Empoli 2 – 0 Cagliari (01-04-2019)

Stato di forma al momento

Il Cagliari ha perso 3 delle ultime 5 partite. In casa però ha dimostrato di essere in grado di fare miracoli, come dimostrano le vittorie nel recupero ottenute contro Sassuolo e Frosinone: l’Empoli è avvisato, attenzione ai minuti finali!

Gli ultimi 5 incontri del Cagliari

Verona 2-0 Cagliari (23-12-2023) Napoli 2-1 Cagliari (16-12-2023) Cagliari 2-1 Sassuolo (11-12-2023) Lazio 1-0 Cagliari (02-12-2023) Cagliari 1-1 Monza (26-11-2023)

Gli azzurri non hanno vinto nessuna delle ultime 5 partite, in cui hanno raccolto solo due punti. Una situazione molto difficile che ha complicato la classifica dei toscani, penultimi proprio dietro al Cagliari.

Gli ultimi 5 incontri dellEmpoli

Empoli 0-2 Lazio (22-12-2023) Torino 1-0 Empoli (16-12-2023) Empoli 1-1 Lecce (11-12-2023) Genoa 1-1 Empoli (02-12-2023) Empoli 3-4 Sassuolo (26-11-2023)

Giocatori infortunati e squalificati

Il Cagliari dovrà fare a meno di Makombou, squalificato dopo l’espulsione di Verona, ma la rosa è quasi al completo ad eccezione dei lungodegenti. Per l’Empoli tre giocatori in dubbio: Bereszynski, Caputo e Pezzella.

Assenti Cagliari:

SQUALIFICATI:

Makoumbou – 1 giornata -Salta Empoli (18ª)

INFORTUNATI:

Capradossi – Rientro nel 2024

Rog – Rientro febbraio

Shomurodov – Rientro inizio febbraio

Assenti Empoli:

INFORTUNATI:

Bereszynski – Da valutare

Caputo – Rientro fine dicembre

Pezzella – Rientro fine dicembre

Previsioni per la partita

Un pareggio o una vittoria per il Cagliari sembrano i risultati più probabili. Doppia chance 1X è la puntata più consigliata. Le due squadre però potrebbero decidere di non farsi male e accontentarsi di un punto a testa, utile per muovere la classifica: chi vuole azzardare la giocata sul risultato secco può puntare sulla X.