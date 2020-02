BRESCIA UDINESE DIRETTA STREAMING/ Brescia, ultimo in classifica insieme alla Spal, è alla ricerca disperatamente dei 3 punti che mancano dal 14 dicembre contro il Lecce; nel frattempo stato esonerato di nuovo Corini è arrivato Diego Lopez per provare un’impresa quasi impossibile di salvezza. L’udinese non attraverso un momento migliore infatti arriva da tre sconfitte consecutive.

Segui live e in esclusiva BRESCIA UDINESE su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a €9,99/mese

Brescia-Udinese: data e orario

Brescia-Udinese, match in programma per domenica 9 febbraio 2020, avrà luogo presso lo stadio Mario Rigamonti, con fischio d’inizio fissato per le ore 15:00.

Brescia- Udinese: probabili formazioni

Brescia (4-4-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo, Bjarnason; Aye, Balotelli. Allenatore Lopez

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. Allenatore Gotti

Brescia-Udinese, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

La partita tra Brescia e Udinese sarà visibile in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che anche quest’anno trasmetterà in esclusiva tutte le partite della Serie B e alcune della Serie A. Per poter guardare questo match, ma anche altri disponibili sulla piattaforma inglese, sarà necessario abbonarsi a DAZN (Attiva ora), con un abbonamento a 9,99€ al mese che si può disdire quando si vuole senza alcun costo aggiuntivo. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento a €9,99/mese

Come funziona DAZN

DAZN, servizio sportivo appartenente al gruppo britannico Perform, richiede un abbonamento di 9.99€ al mese per accedere a tutti i contenuti offerti dalla piattaforma. Per creare un account è sufficiente inserire il proprio nome, il proprio cognome, l’indirizzo email e una password valida. Si potranno seguire vari sport, dal mondiale di Rally (WRC) fino a tutto il calcio che conta, senza dimenticare Darts, NFL, NHL e molto altro ancora.