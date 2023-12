Atalanta vs Lecce – 3 punti pesanti in palio

Arriva un’altra spettacolare partita in Serie A. A Bergamo, sabato 30 dicembre alle 12.30 l’Atalanta affronta il Lecce. Il teatro di questa sfida sarà il Gewiss Stadium, dove queste due squadre daranno vita a una lotta emozionante.

Alcune statistiche – precedenti

Negli ultimi 6 incontri, l’Atalanta ha fatto un pochino meglio dei salentini, con 3 vittorie, mentre il Lecce ne ha ottenute 2. Solo una partita è terminata in pareggio. L’ultimo incontro, disputato il 19 Febbraio 2023, è terminato con una sorprendente vittoria del Lecce per 2-1 contro l’Atalanta.

Gli ultimi 5 incontri dell’Atalanta

Bologna 1-0 Atalanta (2023-12-23) Atalanta 4-1 Salernitana (2023-12-18) Raków Częstochowa 0-4 Atalanta (2023-12-14) UEFA Europa League Atalanta 3-2 AC Milan (2023-12-09) Torino 3-0 Atalanta (2023-12-04)

Gli ultimi 5 incontri del Lecce

Inter 2-0 Lecce (2023-12-23) Lecce 2-1 Frosinone (2023-12-16) Empoli 1-1 Lecce (2023-12-11) Lecce 1-1 Bologna (2023-12-03) Verona 2-2 Lecce (2023-11-27) https://twitter.com/OfficialUSLecce/status/1738860638087061800?s=20

Forma attuale delle due squadre

Gli ultimi cinque scontri dell’Atalanta hanno visto la squadra bergamasca terminare con due sconfitte, tra cui una inmeritata in casa del Bologna. Nonostante ciò, ha anche vinto tre delle ultime cinque partite, dimostrando la sua pericolosità soprattutto in casa. Al contrario, il Lecce ha avuto un rendimento altalenante nelle ultime cinque partite di campionato con una vittoria, due pareggi e due sconfitte, l’ultima delle quali a San Siro contro i nerazzurri dell’Inter. Un Lecce che, ad ogni modo, è sembrato davvero combattivo.

Giocatori infortunati e squalificati

Per la squadra di casa, tutti i giocatori sono disponibili tranne Palomino, Toloi e Tourè. Assenze che pesano in casa Dea, soprattutto in fase difensiva. Spesso, a causa della sua esperienza e della sua duttilità, De Roon viene schierato nella linea difensiva. Per il Lecce saranno squalificati Pongracic e Banda, mentre mancherà per infortunio Dermaku. Distorsione al ginocchio sinistro, niente trasferta a Bergamo.

Previsioni sul match e consigli per le scommesse

Nonostante il Lecce abbia vinto l’ultimo incontro tra le due formazioni, l’Atalanta è la favorita per la vittoria, con una percentuale del 45%. Puntare sul doppio risultato è una scelta quasi sicura, secondo noi, con una vittoria o un pareggio dell’Atalanta. In campionato, l’Atalanta si trova all’8° posto con 26 punti, mentre il Lecce è al 12° posto con 20 punti. Una vittoria potrebbe portare l’Atalanta a risalire in classifica, mentre per il Lecce potrebbe essere una chance per guadagnare terreno sui rivali di metà classifica, e staccarsi ancora di più dalla zona calda.