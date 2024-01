Milan vs Sassuolo – Il Milan guida il gioco

Nell’ultima giornata di Serie A, il Milan ha avuto la meglio sul Sassuolo con un punteggio di 1-0. Il pubblico dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano ha assistito a un’intensa battaglia tra le due squadre il 30 dicembre 2023 alle 18:00. Il gol della vittoria per i rossoneri è arrivato al 59′ per merito di C. Pulisic, grazie ad un assist di I. Bennacer. Il Sassuolo è stato effervescente e combattivo, ma non sono bastate tutta la sua grinta e le tante occasioni da goal per raggiungere il pareggio. I neroverdi, ammazza grandi della Serie A, ci riproveranno al ritorno a Reggio Emilia.

Dettagli della gara

Entrambe le squadre hanno utilizzato tutte le sostituzioni permesse dal regolamento. Per il Milan, I. Bennacer è uscito al 63′ lasciando il posto a Y. Adli, mentre O. Giroud è stato sostituito dal talentuoso L. Jovic. L’inglese R. Loftus-Cheek, R. Leao e S. Kjaer sono stati sostituiti rispettivamente da K. Zeroli, S. Chukwueze e J. Simic. Dal lato del Sassuolo, M. Erlic, N. Bajrami, D. Berardi, A. Lauriente e K. Thorstvedt sono usciti in varie fasi della partita e sono stati sostituiti da R. Tressoldi, C. Volpato, S. Castillejo, S. Mulattieri e E. K. Ceide.

Serie vincente di partite casalinghe

Questa vittoria ha permesso al Milan di prolungare la propria serie positiva. La squadra è ora imbattuta nelle ultime tre partite. Inoltre, il Milan si mantiene su una striscia vincente di 4 partite giocate in casa. S. Castillejo, del Sassuolo, ex giocatore del Milan, ha ricevuto un cartellino giallo all’88’. Per lui tanti anni a Milano sulla sponda rossonera del Naviglio, tra alti e bassi.

Le statistiche della partita

Dando un’occhiata alle statistiche della partita, il Milan ha effettuato un totale di 20 tiri, dei quali solamente 2 direttamente nello specchio neroverde. Il Sassuolo,-d’altro canto, ha effettuato 12 tiri in totale, ma con un maggior numero di tentativi a rete, precisamente 6. Nonostante la percentuale di possesso palla a favore del Milan (59% contro 41%), il Sassuolo ha mostrato una maggiore concretezza in attacco, senza però riuscire a trafiggere la porta milanista. Sarebbe stato un pareggio più che meritato per il Sassuolo. Il Milan si consolida così al terzo posto in classifica generale, dietro agli storici rivali di Inter e Juventus. Il Sassuolo, invece, è sedicesimo, a 16 punti, a solo due punti dal Cagliari terzultimo.