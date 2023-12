Milan vs Sassuolo – gara caldissima al Meazza

Il prossimo sabato, 30 dicembre 2023, alle ore 18:00, lo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro farà da palcoscenico ad una battaglia molto attesa, quella tra il Milan e il Sassuolo. La squadra di Pioli, attualmente al terzo posto, si impegnerà per preservare la sua posizione ai piani alti della classifica, mentre il Sassuolo, che si trova alla quindicesima posizione, lotta per la sopravvivenza in Serie A.

Le statistiche recenti tra le due squadre

Negli ultimi 10 incontri, il Milan ha avuto la meglio con 5 vittorie, il Sassuolo ne ha ottenute 3, mentre 2 partite sono terminate in pareggio. L’ultimo scontro ha visto il Sassuolo trionfare con un pesante 5-2. Questo sicuramente dovrebbe dare una spinta in più al Milan, che ha subito pesanti sconfitte in passato contro la squadra neroverde.

Il ruolino di marcia di Milan e Sassuolo

Il Milan ha avuto un rendimento altalenante negli ultimi tempi. Ha pareggiato 2-2 con la Salernitana, ma ha battuto il Monza 3-0, il Frosinone 3-1 e il Newcastle in Champions League per 2-1. Il Milan ha però perso 3-2 contro l’Atalanta.

Gli ultimi 5 incontri del Milan

Salernitana 2-2 AC Milan (22/12/2023) AC Milan 3-0 Monza (17/12/2023) Newcastle 1-2 AC Milan (Champions League, 13/12/2023) Atalanta 3-2 AC Milan (09/12/2023) AC Milan 3-1 Frosinone (02/12/2023)

Dall’altra parte, il Sassuolo viene da un momento davvero delicato. Nelle ultime 5 partite, ha perso 3 volte, pareggiato e vinto una volta.

Gli ultimi 5 incontri del Sassuolo

Sassuolo 1-2 Genoa (22/12/2023) Udinese 2-2 Sassuolo (17/12/2023) Cagliari 2-1 Sassuolo (11/12/2023) Sassuolo 1-2 AS Roma (03/12/2023) Empoli 3-4 Sassuolo (26/11/2023)

Elenco delle assenze

Entrambe le squadre hanno le infermerie piene. Al Milan, quello degli infortuni è un vero e proprio caso. La difesa rossonera è da inventare. L’elenco delle assenze potrebbe avere un impatto significativo sull’andamento della partita.

Pronostici pre-match

Nonostante la vittoria del Sassuolo nell’ultimo incontro tra le due squadre, le statistiche e i pronostici favoriscono il Milan poichè ha una maggiore percentuale di vittoria o di pareggio. Ma, considerando le performance variabili di entrambe le squadre negli ultimi incontri, gli scommettitori farebbero bene a puntare su una doppia chance: Milan o pareggio.

Una vittoria della squadra di casa può consolidare la sua posizione attuale nella classifica di Serie A, mentre una sorprendente vittoria del Sassuolo potrebbe fornire un importante slancio morale e punti cruciali nella lotta per evitare la retrocessione.