Milan-Monza: c’è solo un presidente

“C’è solo un presidente” è il coro che potrebbe unire entrambe le tifoserie allo Stadio Giuseppe Meazza per la sfida di domenica 17 dicembre 2023 alle 12:30. Il lunch match fra Milan e Monza è interamente dedicato al ricordo di Silvio Berlusconi, presidente di entrambe le società che si affrontano per la prima volta in Serie A dopo la sua scomparsa.

Scontri diretti

Due soli precedenti in A fra le due squadre, entrambi nello scorso campionato, e sia all’andata che al ritorno è uscito vincitore il Milan. Tuttavia sono numerosi i confronti in amichevole: Monza-Milan è stato infatti un match che ha spesso fatto parte del percorso estivo dei rossoneri in preparazione di una nuova stagione. L’ultima sfida ha visto prevalere gli uomini di Pioli per 2-1 nella gara disputata lo scorso 8 agosto.

Il percorso di avvicinamento

Dopo l’inutile vittoria sul Newcastle, che non è servita per raggiungere gli ottavi di finale di Champions League, il Milan si rituffa sul campionato. L’obiettivo è semplice: ripartire dopo il ko di Bergamo contro l’Atalanta. Nei prossimi mesi i rossoneri dovranno consolidare la terza posizione, prima che inizi il logorante percorso in Europa League.

Le ultime 5 partite del Milan

Newcastle 1-2 AC Milan (2023-12-13) UEFA Champions League Atalanta 3-2 AC Milan (2023-12-09) AC Milan 3-1 Frosinone (2023-12-02) AC Milan 1-3 Borussia Dortmund (2023-11-28) UEFA Champions League AC Milan 1-0 Fiorentina (2023-11-25)

È positivo il recente cammino del Monza, che ha incassato una sola sconfitta – peraltro in pieno recupero, contro la Juventus – nelle ultime cinque partite. Anche i ragazzi di Palladino sono in corsa per un posto in Europa, ma sarà fondamentale non perdere a San Siro.

Le ultime 5 partite del Monza

Monza 1-0 Genoa (2023-12-10) Monza 1-2 Juventus (2023-12-01) Cagliari 1-1 Monza (2023-11-26) Monza 1-1 Torino (2023-11-11) Verona 1-3 Monza (2023-11-05)

Infortuni e squalifiche

La lista degli infortuni per il Milan è piuttosto lunga: Caldara, Kalulu, Kjaer, Pellegrino, Sportiello e Thiaw non saranno del match, insieme allo squalificato Calabria. Ciò significa che Pioli dovrà letteralmente inventarsi il reparto difensivo al momento di stilare la formazione. Nel Monza, Pablo Mari e Caldirola sono da valutare, per cui la situazione per Palladino è decisamente più semplice.

Scommesse e previsioni

Sulla carta il Milan è favorito, ma le numerose assenze in difesa possono riequilibrare la sfida. Doppia chance 1X Milan è la puntata più scontata, ma al Monza non dispiacciono gli scalpi delle grandi squadre e potrebbe essere arrivato il momento per un risultato positivo contro i rossoneri. Per chi ama gli azzardi, la doppia chance X2 può essere una buona giocata.