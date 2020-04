Retroscena e aneddoti sul centrocampista di nazionalità francese, 5 cose che non sai su Adrien Rabiot. E’ uno dei volti nuovi della Juventus arrivato questa estate a parametro zero per rafforzare la zone nevralgica del campo.

Ecco le 5 curiosità :

1- A Parigi lo chiamavano ” il Duca” per via del suo carattere e per la sua chioma

2- Il rapper francese Sneazzy in un suo brano intitolato ” Non Stop” si è schierato per far convocare Rabiot in nazionale.

3- Il padre è stato immobilizzato per 12 anni a causa della sindrome lochked-in. Infatti il padre ha potuto vederlo giocare solo una volta ad Auxerre, dove era ricoverato, in un amichevole tra PSG U-19 e Auxerre U-19.Quel giorno Adrien giocò titolare e segnò una doppietta con il padre in sedia a rotelle sugli spalti.

4-Nel 2014 Walter Sabatini aveva quasi concluso l’accordo col giocatore per portarlo a Trigoria. Ad un passo dalla firma, la particolare richiesta della madre-agente di parlare con l’allora tecnico giallorosso Garcia fece saltare tutto.

5- Ha giocato solo per un anno nelle giovanili del Manchester City stagione 2008/2009.