Tennis US Open 2020: chi sono i favoriti del torneo

Una volta messo in archivio il primo turno della competizione è già arrivato il momento di cercare di conquistare il secondo Slam di stagione sul cemento di New York. Nonostante questa edizione sia comunque caratterizzata dall’assenza di tanti protagonisti del tennis internazionale, tutti i big che ne hanno preso parte si sono presentati sui campi da gioco americani con la determinazione di portarsi a casa il prestigioso torneo.

C’è comunque da dire che le diverse assenze sia nel tennis maschile che in quello femminile sicuramente sono andate ad influenzare gli scommettitori per quanto riguarda il prossimo vincitore e la prossima vincitrice degli US Open 2020. Infatti, soprattutto le assenze di nomi come Nadal, Federer, Kyrgios e Wawrinka sembrerebbero spalancare le porte a Djokovic, il quale ha così buone probabilità di tornare vincitore dagli USA.

Non bisogna però sottovalutare le possibili sorprese che potrebbero presentarci alcuni outsider come ad esempio Berrettini.

Per quanto riguarda le donne le favorite per la vittoria sono senza dubbio Serena Williams e Naomi Osaka.

I favoriti per gli US Open 2020

Come abbiamo già anticipato, le numerose ed importanti assenze tra gli uomini eleggono Djokovic come super favorito per la vittoria dello Slam americano. Se andiamo a guardare le quote dei principali siti di scommesse sportive troveremo il tennista serbo con una quota che si aggira intorno a 1.70.

Dunque, dopo il forfait di Federer, il quale si è dovuto sottoporre ad un’operazione ad un ginocchio, e quello di Nadal, il compito di insidiare il serbo passerà all’austriaco Thiem ed a Medvedev, i quali si trovano comunque piuttosto distaccati con una quota che si aggira intorno a 9.00 per il primo e 7.00 per il secondo.

Il romano Berrettini, il quale potrebbe decisamente sorprendere gli scommettitori, è dato ad una quota che ruota intorno a 40.00 volte la posta.

Le favorite per gli US Open 2020

Per quanto riguarda la corsa al titolo per le donne sembrerebbe esserci più competizione anche se comunque fondamentalmente limitata alle due principali favorite ovvero le due ex numero uno al mondo Naomi Osaka e Serena Williams.

Sono loro, secondo i principali bookmakers, le principali favorite alla vittoria del torneo a stelle e strisce ed entrambe fanno rifermento ad una quota che si aggira intorno a 6.00 volte la posta.

Ben distanziate da loro troviamo la tennista ceca Petra Kvitová con una quota che si aggira intorno a 12.00, la spagnola Garbiñe Muguruza Blanco con una quota intorno a 16.00 e l’australiana Konta a 20.00 volte la posta.

Albo d’oro degli US Open negli ultimi 5 anni

Negli ultimi cinque anni negli US Open si è instaurato un duopolio formato da Nadal e Djokovic al quale si è intromesso nel 2016 Stan Wawrinka: due tornei a testa per gli altri con Nadal ultimo trionfatore.

Per quanto riguarda il torneo femminile, invece, negli ultimi cinque anni si sono susseguite cinque vincitrivi diverse con Bianca Andreescu ultima vincitrice.

Nel periodo preso in esame c’è stato anche spazio per una storica vittoria di Flavia Pennetta nel 2015, la quale ha sollevato il trofeo dopo aver battuto in finale un’altra italiana: Roberta Vinci.

Vincitori negli ultimi 5 anni US Open maschile

2015 N. Djokovic

2016 S. Wawrinka

2017 R. Nadal

2018 N. Djokovic

2019 R. Nadal

Vincitrici negli ultimi 5 anni US Open femminile