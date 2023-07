Come scegliere una racchetta da padel?

A tutti gli appassionati di padel è capitato di dover comprare una nuova racchetta e di non sapere da dove cominciare. Scegliere una racchetta da padel che si adatta al nostro stile di gioco ci fornirà un sacco di comfort e fiducia in campo e, allo stesso modo, fare una scelta sbagliata può frustrare il nostro gioco, o addirittura arrivare a farci male! Ci sono infinite combinazioni di fattori che rendono ogni racchetta da padel unica. Peso, equilibrio, gomma, tipo di fibra o forma della racchetta sono alcuni dei fattori che dovresti prendere in considerazione quando scegli una racchetta. Non sei sicuro di come questi fattori influenzeranno il tuo gioco? Leggi questo articolo per scoprire le risposte alle tue domande.

La scelta in base al tuo livello

Il tuo livello di gioco sarà ciò che determinerà la racchetta da paddle più adatta a te. Prima però bisogna rompere un mito molto comune quando si acquista un articolo: più costoso non implica miglior qualità. Le racchette da paddle più costose sono destinate ai giocatori di livello avanzato. Questi giocatori hanno una tecnica raffinata, quindi non hanno bisogno di racchette che li aiutino a passare la palla nell’altro campo, ma di racchette che possano sfruttare al massimo.

Racchette da paddle per principianti

Per i giocatori che stanno imparando a giocare a paddle o che non possiedono una tecnica molto raffinata, sarà consigliabile optare per racchette comode in campo e che consentano di restituire la palla senza difficoltà. Il motivo è molto semplice: a differenza di altri sport come il tennis, nel paddle la maggior parte dei punti, soprattutto a un livello non molto elevato, si ottengono evitando errori e riuscendo a passare la palla una volta di più rispetto al rivale, non con un colpo vincente. Quindi, all’atto di acquistare racchetta da padel per adulti dobbiamo optare per una racchetta che ci trasmetta sicurezza.

Racchette da paddle per giocatori esperti

Se il tuo livello di gioco è già avanzato, avrai una tecnica abbastanza buona da optare per racchette più “aggressive”. Queste racchette si caratterizzano per fornire maggiori prestazioni, soprattutto maggiore potenza. Tuttavia, questa tipologia di racchetta ha un punto dolce più ridotto, il che significa che se colpiamo la palla fuori dal centro della racchetta la palla non passerà nel campo avversario.

Il peso

Può essere uno dei fattori più importanti da considerare. Minore è il peso, maggiore è la sensazione di leggerezza e quindi di controllo, maggiore è il peso, più perdiamo il controllo, ma guadagniamo in potenza. Il peso per le donne varia solitamente da 355 a 370 grammi e quello per gli uomini da 370 a 385 grammi circa.

La forma

Possiamo trovare tre tipi di forme sulle racchette da paddle: quelle a forma di diamante, quelle a forma di lacrima e quelle rotonde, il tipo di racchette più adatto per i giocatori principianti.

Il nucleo: EVA o FOAM

Il nucleo della racchetta può essere di due tipi di gomme: EVA o FOAM. La gomma EVA è dura, ha più durata e dà una maggiore sensazione di colpire. La gomma FOAM, a differenza della gomma EVA, è morbida e ha meno durata.

Bilanciamento

Il bilanciamento della racchetta è legato alla sua forma. Se prendi la racchetta al centro e vedi che questa tende verso la testa vuol dire che ha un equilibrio alto e se tende verso il manico avrà un equilibrio basso. Una racchetta con bilanciamento elevato significa maggiore potenza e meno controllo, mentre una racchetta con bilanciamento basso ha più controllo.

Come vedete, scegliere una racchetta da padel non è un compito facile. La combinazione di tutti i fattori che influenzano il comportamento di una racchetta varia in base all’uso che se ne fa e al livello di gioco. I campioni della Federazione Italiana di Tennis e Padel sicuramente useranno racchette più sofisticate per le loro competizioni nazionali e internazionali, ma anche i principianti possono trovare a un buon prezzo delle racchette adeguate alle loro necessità.