MOTOGP GP PORTOGALLO DOVE VEDERLO / Ecco la prima tappa europea di questo motomondiale. La maggior novità è il ritorno di Marc Maquez dopo ben 271 giorni dall’infortunio. Ma questo non spaventa i suoi rivali, Zarco arriva a questo terzo appuntamento come da leader del Mondiale è vorrà mantenerlo,

MOTOGP, GP PORTOGALLO 2021: dove si corre

La terza tappa del Motomondiale è in Portogallo, il teatro di gara è la pista dell’Autodromo Internacional dell’Algarve, meglio conosciuto come Portimao per la città che sorge a una trentina di chilometri dal circuito.

MOTOG, GP PORTOGALLO 2021: gli orari

Sarà un lungo week-end motoristico. Ecco tutti gli orari:

Venerdì 16 aprile

Ore 9.55: prove libere 1 Moto3

Ore 10.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 11.50: prove libere 1 Moto2

Ore 14.10: prove libere 2 Moto3

Ore 15.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 16.05: prove libere 2 Moto2

Sabato 17 aprile

Ore 9.55: prove libere 3 Moto3

Ore 10.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 11.50: prove libere 3 Moto2

Ore 13.30: qualifiche Moto3

Ore 14.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 15.10: qualifiche MotoGP – Dalle 17.45 in differita su TV8

Ore 16.10: qualifiche Moto2