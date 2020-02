GOLF : come vederlo su DAZN. Si comincia il 6 febbraio

GOLF COME VEDERLO SU DAZN / Manca davvero poco e i ‘tee’ di tutto il mondo cominceranno ad affollarsi. Riusciremo ad esultare ancora per le vittorie dei fratelli Molinari o di Manassero? Facile scoprirlo, puoi vederlo su DAZN.

IL GOLF di Eurosport è su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a €9,99/mese

GOLF: giovedì 6 febbraio il primo appuntamento

Il primo appuntamento della stagione è fissato il 6 e 7 febbraio 2020, con le Prove iniziali dall’ISPS Handa VICOPEN . Meglio noto come Victorian Open. Si tratta del campionato australiano per lo Stato del Victoria che lo scorso anno ha visto trionfare il 28enne scozzese David Law. Dato il fuso orario, dovrete fissare la sveglia alle ore 5 del mattino quando comincerà la diretta su DAZN.

GOLF : come vederlo

I principali appuntamenti del Golf mondiale saranno trasmessi da Eurosport. Chi non riuscirà a vedere la competizione in tv potrà usufruire del servizio in streaming di Eurosport Player.

E a proposito di Eurosport, il canale sarà visibile pure su DAZN. il servizio in streaming inglese, infatti, quest’anno trasmetterà in esclusiva tutte le partite della Serie B e alcune della Serie A ma non solo: saranno visibili anche molte altre discipline, tra cui appunto gli sport invernali. Per non perdersi nemmeno un attimo della coppa del mondo di sci alpino, quindi, sarà necessario abbonarsi alla piattaforma sportiva. Che aspetti? Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Su DAZN lo SCI ALPINO di Eurosport.

Come funziona DAZN

DAZN, servizio sportivo appartenente al gruppo inglese Perform, richiede un abbonamento di 9.99€ al mese per accedere a tutti i contenuti offerti dalla piattaforma. Per creare un account è sufficiente inserire il proprio nome, il proprio cognome, l’indirizzo email e una password valida. Si potranno seguire vari sport, dal mondiale di Rally (WRC) fino a tutto il calcio che conta, senza dimenticare Darts, NFL, NHL e molto altro ancora. Non sprecare tempo, abbonati subito!