VIRTUS BOLOGNA FORTITUDO BOLOGNA DIRETTA STREAMING / Bologna freme per il derby che vale una stagione. Chi vincerà troverà il più bel dono sotto l’albero ma chi perderà trascorrerà un Natale da incubo. E’ un derby che, come detto da coach Martino, la ‘città delle due Torri‘ aspetta da anni. Sarà il numero 106 della storia.

La caduta a Sassari, nel match di alta quota, non dovrà avere ripercussioni sulla capolista Virtus che si presenta all’appuntamento da favorita, guidata da uno straordinario Milos Teodosic. Di fronte, una Fortitudo che sta disputando una buonissima stagione (attualmente sesta) grazie a Mancinelli, Sims, Aradori e Cinciarini.

Virtus Bologna – Fortitudo Bologna: data e orario

Il derby numero 106 della Bologna cestistica verrà disputato al PalaDozza il giorno di Natale, 25 dicembre. Fischio d’inizio alle ore 20:30

Virtus Bologna – Fortitudo Bologna, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

