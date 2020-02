VALENCIA ATLETICO MADRID DIRETTA STREAMING / San Valentino per cuori… forti. Al Mestalla di Valencia si apre la 24° giornata della Liga 2019/20 con un interessantissimo Valencia-Atletico Madrid. I ‘pipistrelli’, crollati in classifica dopo il brutto 3-0 col Getafe , non hanno mai perso in casa in questa stagione ma per battere i ‘colchoneros’ non potranno disporre del nuovo acquisto Florenzi, squalificato. I ragazzi di Simeone voglio la vittoria che manca da quasi mesi, lontano dal Wanda Metropolitano

Valencia-Atletico Madrid : data e orario

Valencia-Atletico Madrid verrà disputata allo stadio Mestalla di Valencia, venerdì sera 14 febbraio 2020. Fischio di inizio previsto ore 21:00.

Valencia-Ateltico Madrid: le probabili formazioni

Florenzi, Cillessen Garay da un lato; Trippier dall’altro sono i grandi assenti. Ma la lista dei giocatori in condizioni non ottimali è davvero lunga.

VALENCIA – Doemenech; Wass, Gabriel, Diakhaby, Gaya; Torres, Kongdogbia, Parejo, Soler; Rodrigo, Gomez. All.: Celades

ATLETICO MADRID – Oblak; Vrsaljko, Savic, Hermoso, Renan Lodi; Koke, Llorente, Thomas, Saul; Felix, Morata. All.: Simeone

Valencia-Atletico Madrid, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

