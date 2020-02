TOTTENHAM SOUTHAMPTON DIRETTA STREAMING Tottenham-Southampton è un match sempre speciale, soprattutto se la sfida è valida per il passaggio del turno in Fa Cup. Gli uomini di Josè Mourinho puntano a salvare una stagione fin qui davvero complicata, mentre i Saints sognano un’impresa leggendaria. Chi la spunterà?

Tottenham-Southampton: data e orario

Tottenham-Southampton, in programma mercoledì 5 febbraio 2020, avrà luogo presso il Tottenham Hotspur Stadium di Londra con fischio d’inizio fissato per le ore 20:45.

Tottenham-Southampton: probabili formazioni

Formazione davvero particolare per il Tottenham di Josè Mourinho, che si schiera con un 4-2-3-1 tipico di Josè Mourinho. Gazzaniga starà in porta, mentre Alderweireld e Sanchez saranno i centrali di difesa. Tanganga e Sessegnon spingeranno ai lati, mentre il centrocampo sarà gestito da Dier e Fernandes, che agiranno dietro Dele Alli, Lamela e Lo Celso: l’unica punta degli Spurs sarà Lucas Moura.

Per quanto riguarda il Southampton invece, i Saints si schiereranno con un classico 4-4-2 con McCarthy in porta, Danso e Bertrand ai lati e Stephens e Vestergaard al centro della difesa. Il centrocampo sarà formato da Boufal, Romeu, Hojbjerg e Redmond. Il compito di rendersi pericolosi in fase offensiva, spetterà a Obafemi e Ings.

Le probabili formazioni

Tottenham (4-2-3-1): Gazzaniga; Tanganga, Alderweireld, Sanchez, Sessegnon; Dier, Fernandes; Lamela, Alli, Lo Celso; Moura. Allenatore: Josè Mourinho.

Southampton (4-4-2): McCarthy; Danso, Stephens, Vestergaard, Bertrand; Boufal, Romeu, Hojbjerg, Redmond; Obafemi, Ings. Allenatore: Ralph Hasenhuttl.

Tottenham-Southampton, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

La partita sarà visibile in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che anche quest'anno trasmetterà in esclusiva alcune partite di Serie A e tutte le partite della Serie B.

