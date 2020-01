SIR SICOMA MONINI PERUGIA TOURS VB DOVE VEDERLA Sir Sicoma Monini Perugia-Tours VB È, almeno sulla carta, sicuramente una delle partite più emozionanti nella settimana del grande volley europeo. Con la Champions League che va in scena, ci si aspetta tanto dai padroni di casa che, comunque, dovranno fare attenzione agli ospiti: i rivali in Europa, lo sappiamo, non sono mai facili.

Segui live e in esclusiva SIR SICOMA MONINI PERUGIA TOURS VB su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a €9,99/mese

Perugia-Tours VB: data e orario

Sir Sicoma Monini Perugia-Tours VB, in programma 29 gennaio 2020,avra luogo presso il Pala Barton con fischio d’inizio fissato per le ore 20:30.

Perugia-Tours VB, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

La partita sarà visibile in diretta televisiva su DAZN 1 (canale 208 di Sky) e in streaming su DAZN, il servizio in streaming che anche quest’anno trasmetterà in esclusiva alcune partita della Serie A e tutte le partite della Serie B oltre al calcio estero. Per poter guardare questa gara, ma anche le altre disponibili sulla piattaforma inglese, sarà necessario quindi abbonarsi a DAZN (Attiva ora), con un abbonamento a 9,99€ al mese che si può disdire quando si vuole senza alcun costo aggiuntivo. Attiva ora DAZN a 9,99€/mese.

Come funziona DAZN

DAZN, servizio sportivo appartenente al gruppo inglese Perform, richiede un abbonamento di 9.99€ al mese per accedere a tutti i contenuti offerti dalla piattaforma. Per creare un account è sufficiente inserire il proprio nome, il proprio cognome, l’indirizzo email e una password valida. Si potranno seguire vari sport, calcio italiano ed estero, il mondiale di Rally ma anche Darts, NFL, NHL e molto altro.