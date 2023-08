Look sportivo e scarpe da tempo libero, cosa considerare

L’abbigliamento è da sempre un biglietto da visita. Negli ultimi anni in città, come per l’ufficio lo stile più casual è ormai sdoganato. Viste le nuove tendenze, le stesse case di moda e aziende che producono calzature e accessori si sono evolute proprio di fronte a queste crescenti richieste.

La comodità è quindi un must have dalla testa ai piedi. Ecco perché scegliere le giuste scarpe da tempo libero significa iniziare la giornata nel migliori dei modi e soprattutto sentirsi a proprio agio in ogni situazione.

Abbiamo pensato a una lista di fattori da considerare per scegliere il paio di scarpe casual più adatte alle proprie esigenze, come se fossero fatte su misura.

Le scarpe di qualità sono realizzate con materiali resistenti come pelle, tessuti robusti o di ultima generazione, ad esempio quelli ecosostenibili.

Traspirabilità. Il piede oltre ad essere asciutto deve respirare, in particolare quando fa caldo. Così facendo, in tutto l’arco della giornata ci si assicura comfort e si evitano al contrario inconvenienti come il cattivo odore.

Soletta interna. Al momento dell’acquisto di un nuovo paio di calzature da tutti i giorni, va considerato come si “sente” il piede. Specie se si cammina molto, poter contare su solette ammortizzate o intersuole che diano stabilità, riduce l’affaticamento. Se si ha bisogno di un supporto extra per l’arco plantare, vanno individuate scarpe con un’adeguata struttura di supporto o spazio per inserire solette ortopediche.

Orientando la propria scelta verso scarpe casual, che magari strizzano l’occhio a calzature tipiche del contesto montano, è consigliato scegliere una suola in gomma con un battistrada che permetta il giusto grip su terreni scivolosi dopo che ha piovuto.

Oltre agli aspetti più tecnici ci sono caratteristiche soggettive da considerare. Di scarpe per il tempo libero ce ne sono centinaia; oltre al miglior rapporto qualità prezzo un altro fattore cui prestare attenzione è la durata della calzatura. Questa caratteristica non solo è sinonimo di qualità ma è tipica di quelle aziende che prestano molta attenzione alla ricerca e sviluppo per le proprie scarpe. In altre parole i brand a cui affidarsi abbinano design e materiali a struttura del prodotto e durevolezza. Specie se si acquista online un paio di scarpe da indossare nel tempo libero è bene dare un’occhiata alle recensioni degli altri clienti e leggere le loro esperienze. Le opinioni di chi ha già acquistato sono anche occasione per conoscere più nel dettaglio la vestibilità, specie se si è indecisi sul numero da prendere.