ROMA TORINO DIRETTA STREAMING / La Serie A riprende con un grande classico: Roma-Torino che sarà l’anticipo serale della 18° giornata. I giallorossi arrivano da una striscia di 4 vittorie ed un pareggio, grazie soprattutto al rientro in campo di Lorenzo Pellegrini. Di fronte, i granata che devono ritrovare la fiducia dopo le cocenti delusioni per la rimonta subita a Verona ed il k.o. casalingo contro la Spal, fanalino di coda.

Roma-Torino: data e orario

Roma-Torino sarà l’inusuale anticipo della domenica sera. Allo stadio Olimpico di Roma, infatti, si giocherà alle ore 20:45 di domenica 5 gennaio 2020.

Roma-Torino: le probabili formazioni

Fonseca ritroverà soltanto Kluivert mentre l’infermeria dovrebbe ancora confermare la presenza di Pastore, Santon, Cristante e Zappacosta. Così verrà riproposta la formazione che ha strabiliato a Firenze.

Mazzarri dovrà fare i conti con le squalifiche di Ansaldi, jolly del mese di dicembre, e Bremer. Ancora k.o. Lyanco con Baselli e l’ex di turno Iago Falque. I ballottaggi sono due: in difesa tra Djidji e Bonifazi e sulla fascia tra DeSilvestri ed Aina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA – Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. All.: Fonseca

TORINO – Sirigu; Izzo, Nkulou, Bonifazi; Aina, Meite, Rincon, Lukic, Laxalt; Verdi, Belotti. All.: Mazzarri

Roma-Torino, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

Il match sarà visibile in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che anche quest'anno trasmetterà in esclusiva alcune partite di Serie A e tutte le partite della Serie B. Per poter guardare questo match, ma anche altri disponibili sulla piattaforma inglese, sarà necessario abbonarsi a DAZN (Attiva ora), con un abbonamento a 9,99€ al mese che si può disdire quando si vuole senza alcun costo aggiuntivo.

