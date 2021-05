REAL MADRID – SIVIGLIA, diretta streaming e tv: dove vederla

REAL MADRID SIVIGLIA DOVE VEDERLA /L’ Athletic Bilbao ha un po’ spento le velleità di successo degli andalusi che faranno visita al Real Madrid, nel centro sportivo ‘Alfredo Di Stefano’. Le merengues inseguono i cugini colchoneros che occupano la testa della classifica ma una grande fetta di Liga passerà da questa giornata che, nel sabato precedente, opporrà proprio Atletico e Barcellona.

REAL MADRID – SIVIGLIA: data e orario

Real Madrid-Siviglia verrà disputata all ‘ Estadio ‘Alfredo Di Stefano’ di Madrid. Fischio d’inizio alle ore 21 di domenica 9 maggio.

REAL MADRID – SIVIGLIA: le probabili formazioni

REAL MADRID – Courtois; Vazquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Modric, Valverde; Vinicius, Benzema , Hazard. All.: Zidane

SIVIGLIA – Bono; Navas, Koundè, Diogo Carlos, Acuna; Rakitic, Fernando, Gomez; Suso, En Nesyri, Ocampos. All.: Lopetegui

Real Madrid-Siviglia, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

