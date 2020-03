REAL MADRID BARCELLONA DIRETTA STREAMING / La Spagna si ferma davanti ai televisori per l’evento sportivo più atteso dell’anno: domenica sera al Bernabeu, andrà in scena ‘el Clasico‘. Blancos contro Blaugrana per la sfida che, più di ogni altra, potrebbe indirizzare la Liga dati i due soli punti di vantaggio dei catalani in classifica

0-0 nello scontro diretto d’andata. Chi arriva favorito? Difficile dirlo anche perchè il turno infrasettimanale di Coppa è stato deludente per entrambe.

Real Madrid-Barcellona : data e orario

‘El Clasico‘ Real Madrid-Barcellona verrà disputato domenica sera 1 marzo, alle ore 21:00. Teatro dell’incontro sarà il leggendario Estadio ‘Santiago Bernabeu’ di Madrid.

Real Madrid – Barcellona: le probabili formazioni

Nessuna squalifica tra gli uomini di Zidane che farà a meno dei ‘soliti’ lungodegenti Diaz e Asensio, ai quali si è aggiunto Hazard la scorsa settimana.

La squadra di Quique Setien è tornata malconcia da Napoli con l’infortunio di Pique (che dovrebbe essere risparmiato) e il rosso a Vidal, che invece dovrebbe essere titolare a Madrid. A gara in corso spazio per il neoarrivato Braithwaite.

LE PROBABILI FORMAZIONI

REAL MADRID – Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Valverde, Casemiro, Kroos; Isco, Benzema, Vinicius. All.: Zidane

BARCELLONA – Ter Stegen; Sergi, Umtiti, Lenglet, Firpo; Arthur, Busquets, De Jong; Vidal; Griezmann, Messi. All.: Setien

Real Madrid-Barcellona, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

Il match sarà visibile in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che anche quest'anno trasmetterà in esclusiva tutte le partite della Serie B, alcune della Serie A e il miglior calcio di Ligue 1 e Liga.

