REAL MADRID ATLETICO MADRID DIRETTA STREAMING / Febbraio comincia con un appuntamento stellare: il derby di Madrid. Come sempre, non sarà una sfida qualunque: i blancos vogliono mantenere la testa della classifica mentre i colchoneros devono ritornare sul treno per l’Europa che conta. E a poche ore dalla chiusura del mercato, non ci sono ancora stati colpi clamorosi. Ma chissà che, al Bernabeu, Simeone non si possa presentare con Cavani al centro dell’attacco?

Real Madrid – Atletico Madrid: data e orario

Real Madrid – Atletico Madrid si disputerà sabato pomeriggio 1 febbraio 2020, alle ore 16. Teatro della sfida sarà lo stadio Santiago Bernabeu.

Real Madrid – Ateltico Madrid: le probabili formazioni

REAL MADRID – Courtois; Nacho, Varane, Ramos, Carvajal; Valverde, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Isco. All.: Zidane

ATLETICO MADRID – Oblak; Vrsaljko, Felipe, Savic, Renan; Correa, Llorente, Thomas, Saul; Joao Felix, Morata. All.: Simeone

Real Madrid – Atletico Madrid, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

