PARMA SPAL DIRETTA STREAMING / Nella strana domenica delle partite a porte chiuse spicca il derby emiliano: Parma-Spal. I crociati vogliono rimanere agganciati al treno per l’Europa League mentre i biancoazzurri sono alla disperata ricerca di punti che li risollevi dall’ultimo posto in classifica. All’andata, a decidere la sfida fu bomber Andrea Petagna ma ripetere l’impresa dello scorso anno (quando gli spallini espugnarono il Tardini 2-3) sarà impresa quantomeno difficile.

Segui live e in esclusiva PARMA SPAL su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a €9,99/mese

Parma-Spal: data e orario

Parma-Spal verrà giocata allo stadio ‘Ennio Tardini’ di Parma ma sarà proibito l’accesso al pubblico, a causa dell’allerta sanitaria. Il match verrà disputato domenica 1 marzo 2020 alle ore 15:00.

Parma-Spal: le probabili formazioni

Ai lungodegenti Inglese e Sepe, rischiano di aggiungersi Darmian e Kucka. D’Aversa sarebbe nuovamente obbligato nelle scelte.

Il neo-arrivato DiBiagio invece farà a meno di Cerri e Dabo infortunati.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PARMA – Colombi; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All.: D’Aversa

SPAL – Berisha; Cionek, Zukanovic, Bonifazi, Reca; Missiroli, Valdifiori, Castro; DiFrancesco, Petagna, Strefezza. All.: DiBiagio

Parma-Spal, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

Il match sarà visibile in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che anche quest’anno trasmetterà in esclusiva tutte le partite della Serie B, alcune della Serie A e il miglior calcio di Ligue 1 e Liga. Per poter guardare questo match, ma anche altri disponibili sulla piattaforma inglese, sarà necessario abbonarsi a DAZN (Attiva ora), con un abbonamento a 9,99€ al mese che si può disdire quando si vuole senza alcun costo aggiuntivo. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento a €9,99/mese

Come funziona DAZN

DAZN, servizio sportivo appartenente al gruppo inglese Perform, richiede un abbonamento di 9.99€ al mese per accedere a tutti i contenuti offerti dalla piattaforma. Per creare un account è sufficiente inserire il proprio nome, il proprio cognome, l’indirizzo email e una password valida. Si potranno seguire vari sport, dal mondiale di Rally (WRC) fino a tutto il calcio che conta, senza dimenticare NHL,NFL, Darts e molto altro ancora.