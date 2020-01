Napoli-Fiorentina, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

NAPOLI FIORENTINA DOVE VEDERLA Napoli-Fiorentina è il posticipo del sabato di Serie A, oltre ad essere uno dei match da sempre più attesi nel panorama calcistico italiano, soprattutto per le partite spettacolari che spesso escono fuori da questa rivalità. gli azzurri cercano punti importanti che potrebbero rilanciare i partenopei in classifica, mentre il mondo viola, ancora euforico per il passaggio del turno in Coppa Italia contro l’Atalanta, spera che i toscani trovino finalmente continuità in campionato: che partita ci attende!

Segui live e in esclusiva NAPOLI FIORENTINA su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a €9,99/mese

Napoli-Fiorentina: data e orario

Napoli-Fiorentina, in programma sabato 18 gennaio 2020, avrà luogo presso lo stadio San Paolo di Napoli con fischio d’inizio fissato per le ore 20:45.

Napoli-Fiorentina: Probabili formazioni

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, deve fare nuovamente a meno di Koulibaly, Ghoulam, Mertens, Maksimovic e di Meret, oltre allo squalificato Mario Rui. I dubbi, comuque, riguardano più che altro la difesa: Luperto potrebbe infatti agire da centrale. A centrocampo dovrebbero esserci Allan e Zielinski .

Per quanto riguarda Giuseppe Iachini, il tecnico della Fiorentina dovrebbe riproporre la formazione che fino ad ora gli ha offerto più garanzia, con il neo-acquisto Patrick Cutrone confermato al posto di Vlahovic. Probabilmente tornerà a pieno regime Federico Chiesa, mentre a centrocampo ci saranno Benassi, Pulgar e Castrovilli con Lirola a destra e Dalbert a sinistra. In difesa Milenkovic, Pezzella e Caceres saranno a protezione di Dragowski.

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone. Allenatore: Giuseppe Iachini.

Napoli-Fiorentina, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

Il match sarà visibile in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che anche quest’anno trasmetterà in esclusiva alcune partite di Serie A e tutte le partite della Serie B. Per poter guardare questo match, ma anche altri disponibili sulla piattaforma inglese, sarà necessario abbonarsi a DAZN (Attiva ora), con un abbonamento a 9,99€ al mese che si può disdire quando si vuole senza alcun costo aggiuntivo. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento a €9,99/mese

Come funziona DAZN

DAZN, servizio sportivo appartenente al gruppo inglese Perform, richiede un abbonamento di 9.99€ al mese per accedere a tutti i contenuti offerti dalla piattaforma. Per creare un account è sufficiente inserire il proprio nome, il proprio cognome, l’indirizzo email e una password valida. Si potranno seguire vari sport, dal mondiale di Rally (WRC) fino a tutto il calcio italiano ed estero, senza dimenticare Darts, NFL, NHL e molto altro ancora.