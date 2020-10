MOTOGP, GP Teruel 2020: diretta streaming gratis e dove vederla

MOTOGP GP TERUEL DOVE VEDERLO / Cambia nome ma non il circuito e così il carrozzone della MotoGp rimane ad Aragona per la dodicesima prova del MotoMondiale. Dopo la bella vittoria di Rins e la deludente gara di Quartararo della settimana scorsa, Dovizioso potrebbe ritagliarsi un ruolo da protagonista dato che, su questo tracciato, ha mostrato di avere ancora qualche carta da giocare. Mancano soltanto quattro GP alla fine del campionato e la classifica rimane più che mai incerta: una vittoria potrebbe aprire nuovi orizzonti, per chiunque.

MOTOGP, GP TERUEL: dove si corre

Cambia nome ma non il circuito e, come lo scorso week-end, le moto gireranno nel circuito di ‘Ciudad del Motor de Aragòn’ in Spagna.

MOTOGP, GP TERUEL: gli orari

Sarà un lungo fine settimana di corse che partirà già da venerdì

VENERDÌ 23 OTTOBRE

10:00-10:40 Moto3 – FP1

10:55-11:40 MotoGP – FP1

11:55-12:35 Moto2 – FP1

13:35-14:15 Moto3 – FP2

14:30-15:15 MotoGP – FP2

15:30-16:10 Moto2 – FP2

SABATO 24 OTTOBRE

10:00-10:40 Moto3 – FP3

10:55-11:40 MotoGP – FP3

11:55-12:35 Moto2 – FP3

13:15-13:30 Moto3 – Q1

13:40-13:55 Moto3 – Q2

14:10-14:40 MotoGP – FP4

14:50-15:05 MotoGP – Q1

15:15-15:30 MotoGP – Q2

15:50-16:05 Moto2 – Q1

16:15-16:30 Moto2 – Q2

DOMENICA 25 OTTOBRE

09:20 Moto3 – Warm Up

09:50 MotoGP – Warm Up

10:20 Moto2 – Warm Up

12:00 Moto3 Gara

13:00 MotoGP Gara

14:30 Moto2 Gara

MotoGP, GP Teruel 2020: diretta streaming e dove vederlo in TV

Si riaccendono i motori ma sapete dove vedere le prodezze dei piloti? Quest’anno tutto il MotoMondiale sarà trasmesso sul canale 208 di SkySport MotoGP ed in diretta streaming su DAZN (Abbonati ora), con un abbonamento a 9,99€ al mese che si può disdire quando si vuole senza alcun costo aggiuntivo. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.

Come funziona DAZN

DAZN, servizio sportivo appartenente al gruppo britannico Perform, richiede un abbonamento di 9.99€ al mese per accedere a tutti i contenuti offerti dalla piattaforma. Per creare un account è sufficiente inserire il proprio nome, il proprio cognome, l’indirizzo email e una password valida. Si potranno seguire vari sport, dal mondiale di Rally (WRC) al calcio che conta, senza dimenticare NFL, Darts, NHL e molto altro.