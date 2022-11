Mondiali di Qatar 2022: per gli scommettitori Messi e compagni saranno campioni

Ai Mondiali, ancora una volta, sarà derby Europa-Sudamerica. A dirlo è l’ultima indagine dell’Osservatorio Scommesse di Lottomatica che, alla vigilia del torneo iridato in Qatar, il primo autunnale della storia, ha analizzato i dati per capire chi sono favorite e possibili sorprese. In pole position nella tipologia “Scommesse vincente Mondiali” partono Argentina, Brasile e Germania, che insieme raccolgono il 66% delle puntate. Il 41% è portato in dote, però, dalla sola Argentina che, dunque, è la grande favorita per alzare la sua terza coppa del mondo. Sarebbero sei, in caso di successo, quelle del Brasile (16%), cinque quelle della Germania (9%). Si va, insomma, sul grande “classico”, anche se, alle spalle di Inghilterra (9%) e Francia (7%), dopo Portogallo e Spagna (4%) troviamo Croazia e Olanda (2%), Belgio e Serbia (1%), dark horses dei Mondiali.

Gli italiani scommettono maggiormente su Danimarca, Belgio e le big per il passaggio agli ottavi

L’indagine dell’Osservatorio Scommesse ha preso in esame anche i dati relativi alle squadre maggiormente giocate su Lottomatica.it per quanto riguarda la tipologia Antepost Ottavi Sì/No. Qui è la Danimarca a far la parte del leone: con l’11% di scommesse totali di questa tipologia, la selezione scandinava fa meglio di tutte le 32 partecipanti. In chiave passaggio del turno troviamo tutte le big: dall’Inghilterra (9%) all’Argentina (7%), dal Brasile (8%) al Portogallo (7%), con Germania e Spagna appaiate con l’8% di puntate cadauna per l’approdo a braccetto agli ottavi nel Gruppo E. C’è fiducia anche sull’Olanda (5%), che, per gli scommettitori, non dovrebbe avere vita difficile nel Gruppo A. Come pure Belgio e Croazia nel Gruppo F: sui Diavoli Rossi punta il 9%, sugli scaccati vicecampioni in carica il 7%.

Le scommesse vincente gironi: sorpresa Danimarca e shock Senegal

Un capitolo dell’indagine dell’Osservatorio Lottomatica sui Mondiali è dedicato, infine, alla vittoria dei gironi. Qui emerge in modo plastico quanto la composizione dei singoli raggruppamenti faccia la differenza, in chiave scommesse. Nel Gruppo A, per esempio, l’Olanda raccoglie l’11% delle scommesse Antepost vincente gruppo, con un’assenza di puntate, di fatto, sulle altre tre nazionali, ovvero l’Ecuador, i padroni di casa del Qatar e i campioni d’Africa del Senegal. Stesso discorso nei Gruppi B, C e G, con Inghilterra (17%), Argentina (16%) e Brasile (16%) senza rivali. Di contro, in altri gironi, la situazione è più in bilico: nel Gruppo D si giocano la vittoria Danimarca e Francia, con gli scandinavi leggermente davanti (12% vs 11%). Nel Gruppo F, per gli scommettitori, sarà sfida tra Belgio (9%) e Croazia (1%), con una forbice, però, più ampia tra le due selezioni. Un po’ come nel Gruppo H, dove il discorso vittoria del girone sarà tra Portogallo (5%) e Uruguay (1%). Scarso appeal ha il Gruppo E, dove Germania e Spagna sono le grandi favorite: sui tedeschi punta, tuttavia, solo il 2%, sugli iberici appena l’1%. Da notare che, complessivamente, per la tipologia di scommesse Antepost vincente gruppo, ben 20 nazionali sulle 32 protagoniste in Qatar non raccolgono puntate in tal senso, con previsioni piuttosto polarizzate da parte degli scommettitori.

Fonte: https://www.lottomatica.it/scommesse/eventi/osservatorio-scommesse/mondiali-2022