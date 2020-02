Lazio-Hellas Verona, diretta streaming gratis  e tv: dove vederla

LAZIO HELLAS VERONA DIRETTA STREAMING Lazio-Verona è un match che ha da raccontare più di quel che si pensi. I padroni di casa, che assaporano il secondo posto in Serie A, devono vincere per sorpassare l’Inter in classifica e andare a due punti dalla Juventus. Dall’altra parte, però, c’è un Verona in assoluto stato di grazia che con un’impresa contro i biancocelesti, acciufferebbe il Cagliari in sesta posizione. La partita, comunque, non sarà delle più banali!

Segui live e in esclusiva LAZIO HELLAS VERONA su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a €9,99/mese

Lazio-Hellas Verona: data e orario

Lazio-Hellas Verona, in programma mercoledì 5 febbraio 2020, avrà luogo presso lo stadio Olimpico di Roma con fischio d’inizio fissato alle ore 20:45.

Lazio-Hellas Verona: probabili formazioni

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, dovrebbe riproporre il solito 3-5-2, con Strakosha in porta e Bastos, Acerbi e Radu in difesa. Il perno di centrocampo sarà gestito da Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto, mentre gli esterni verranno coperti da Lazzari e Lulic. L’attacco sarà ancora una volta formato da Immobile e Caicedo.

Dall’altra parte, invece, il Verona di Ivan Juric preparerà il match contro i biancocelesti con un 3-4-2-1. Silvestri starà in porta, Rrahmani, Kumbulla e Dawidowicz in difesa. Pessina e Miguel Veloso verranno quasi sicuramente confermati a centrocampo, mentre per gestire i lati del campo, Juric punterà tutto su Faraoni e Lazovic. Infine, Verre e Zaccagni cercheranno di dare una mano in fase offensiva all’unico attaccante del club veronese: Fabio Borini.

Le probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Pessina, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Borini. Allenatore: Ivan Juric.

Lazio-Hellas Verona, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

La partita sarà visibile in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che anche quest’anno trasmetterà in esclusiva alcune partite di Serie A e tutte le partite della Serie B. Per poter guardare questo match, ma anche altri disponibili sulla piattaforma inglese, sarà necessario abbonarsi a DAZN (Attiva ora), con un abbonamento a 9,99€ al mese che si può disdire quando si vuole senza alcun costo aggiuntivo. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento a €9,99/mese.

Come funziona DAZN

DAZN, servizio sportivo appartenente al gruppo britannico Perform, richiede un abbonamento di 9.99€ al mese per accedere a tutti i contenuti offerti dalla piattaforma. Per creare un account è sufficiente inserire il proprio nome, il proprio cognome, l’indirizzo email e una password valida. Si potranno seguire vari sport, dal mondiale di Rally (WRC) al calcio che conta, senza dimenticare NFL, Darts, NHL e molto altro.