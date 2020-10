Juventus ancora superfavorita per la conquista della Serie A

Mentre in Serie A si resta in attesa dei tre recuperi del primo turno del campionato e mentre si cerca di capire quali saranno i nuovi sviluppi sulla vicenda relativa alla positività dei tesserati del Genoa, la quale potrebbe portare al rinvio di diversi incontri previsti per la prossima giornata, andiamo a vedere quali sono le proposte dei vari bookmars che si possono trovare su fantabet per quanto riguarda le quote vincente Serie A 2020/2021.

Juventus, occhio all’Inter

Attualmente la situazione non è molto diversa da quanto indicata prima dell’inizio della nuova stagione di Serie A. Infatti, la superfavorita resta sempre la Juventus alla ricerca del nono scudetto consecutivo.

Alle spalle della Vecchia Signora, però, resta insidiosa la presenza dell’Inter di Antonio Conte che nello scorso campionato è arrivato dietro alla Juve con un solo punto di distacco.

Dunque, secondo i principali siti di scommesse sportive la lotta per lo scudetto sarà sostanzialmente un duello tra bianconeri e nerazzurri, distanziati di pochissimo nelle quote.

Infatti, la quota della Juventus vincente campionato di Serie A 2020/2021 ruota intorno a 2.20 volte la posta, mentre per l’Inter la quota è di circa 2.50 volte la posta.

Quindi, secondo gli esperti, la squadra guidata dal neo tecnico bianconero Andrea Pirlo resta la favorita per la vittoria del titolo come miglior squadra della Serie A 2020/2021. Ciò nonostante, le problematiche che potrebbero insorgere al seguito di questo cambio di panchina ed un mercato che ha visto un notevole rafforzamento della rosa dell’Inter sembrerebbero aprire qualche spiraglio per assistere ad un campionato più combattuto.

Inter in crescita

Come dicevamo, appunto, la principale indiziata per riuscire a spodestare i bianconeri dal primo posto in classica è l’Inter che nell’ultimo campionato si è dimostrata cresciuta rispetto alle stagioni precedenti iniziando a gettare le basi per poter puntare allo scudetto nel 2020/2021. Grazie alla buona campagna acquisti di questa sessione di mercato e, magari, grazie anche ad una buona dose di fortuna, i nerazzurri potrebbero avere tutte le carte per poter impensierire maggiormente la Juve nel prossimo campionato che si preannuncia molto equilibrato.

Lazio e Atalanta possibili outsider

Nel duello per lo scudetto tra Juventus e Inter si inseriscono, però, anche due squadre che nelle ultime stagioni si sono dimostrate in grado di poter competere ad alti livelli.

La Lazio, in particolare, ha cullato il sogno scudetto in un buon lasso di tempo della scorsa stagione arrendendosi davanti a questa possibilità solamente a causa di una rosa fortissima negli undici titolari ma con riserve forse non all’altezza del compito richiesto.

I tifosi biancocelesti, comunque, hanno assistito ad una buona annata della propria squadra del cuore che li fa sperare di poter vedere un buon campionato anche in questa stagione.

La quota vincete Serie A per la Lazio ruota intorno a 25.00 volte la posta.

Per quanto riguarda l’Atalanta, la squadra di Gasperini non rappresenta ormai più una sorpresa dal momento che da diverse stagione, ormai, può vantare il titolo di squadra “ammazzagrandi”.

La formazione bergamasca ha dimostrato di poter competere con chiunque, anche in Europa. Ha dimostrato una forza ed una determinazione che la rendono un azzardo da provare per lo scudetto 2020/2021. La quota vincente Serie A per l’Atalanta ruota intorno a 8.00 volte la puntata e potrebbe essere una buona scommessa.