Gli acquisti più costosi nella storia della Sampdoria

In Serie A, però, c’è stato un sostanziale equilibrio tra entrate e uscite rispetto alle montagne russe degli ultimi anni. Per la Samp, invece, come detto, poche soddisfazioni sono arrivate dal mercato. Proviamo, invece, a dare uno sguardo a quelli che sono state le trattative che, al contrario, hanno fatto sognare i sostenitori della Sampdoria e quelli per cui hanno effettivamente esultato all’ufficialità del trasferimento, ma soprattutto quelli che si sono rivelati più costosi, anche se poi non sempre hanno rispettato le attese.

Il colpo Seedorf

Anche se nei primi anni Novanta giravano ben altre cifre, un investimento pari a 3.62 milioni di euro, per quell’epoca non era poi così basso. Eppure, il giocatore che quella Samp riuscì ad accaparrarsi è diventato poi un vero e proprio top player. Stiamo parlando nientemeno che di Clarence Seedorf, che poi è stato protagonista di una grande carriera, ma che in quel caso la Samp acquistò dall’Ajax.

Pazzini e Gabbiadini

Un altro gran bel colpo di mercato della Sampdoria, sotto ogni punto di vista, fu quello di Giampaolo Pazzini. Infatti, i blucerchiati l’acquistarono dalla Fiorentina nell’estate del 2009 per una somma di tutto rispetto, pari a ben 9 milioni di euro, che con la maglia della Samp ha complessivamente segnato 48 reti in 87 presenze, vestendo poi le casacche anche di Inter e Milan.

Un altro giocatore che è costato una bella cifra alla Samp è senz’altro Manolo Gabbiadini. Ci troviamo nell’estate del 2013 e la Juventus si è appena messa in tasca il cartellino di Gabbiadini risolvendolo dall’accordo di partecipazione con l’Atalanta. Con la stessa formula si trasferisce subito alla Samp, che ci investirà una cifra complessiva intorno agli 12 milioni di euro, ed è proprio a Genova che torna nell’estate del 2019 dopo l’esperienza in Premier League con la maglia del Southampton.

I tre colpi più costosi di sempre

Il giocatore che è stato pagato di più nella storia della Sampdoria corrisponde a Emil Audero, di nazionalità italiana, ma nato in Indonesia. Il portiere ex Juventus, infatti, è arrivato in blucerchiato nel 2018, con la formula del prestito e poi a titolo definitivo. La Sampdoria, dopo le prime ottime prestazioni, si convince che possa essere proprio lui il numero uno del presente e del futuro e lo compra a titolo definitivo per ben 20 milioni di euro.

Quello che è stato uno dei punti di forza dell’Atalanta degli ultimi anni, ovvero Duvan Zapata, è transitato anche in blucerchiato. Con la maglia della Sampdoria, infatti, ha disputato una sola stagione, segnando 11 gol in 32 presenze complessive, per poi finire a Bergamo l’annata successiva. Eppure, la Samp ci ha investito ben 18,5 milioni di euro per portarlo a Genova, salvo poi rivenderlo in prestito biennale per 12 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a ulteriori 14 milioni.

Sul gradino più basso del podio tra gli acquisti più costosi della Sampdoria troviamo Gianluca Caprari, che è stato acquistato dall’Inter per ben 15 milioni di euro, anche se poi in realtà rientra nell’operazione che portò Skriniar in maglia nerazzurra. Con la Samp gioca fino a gennaio 2020, quando passa al Parma.