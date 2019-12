GENOA SAMP / Ancora lui: Manolo Gabbiadini! Per la seconda volta in carriera decide un derby e per i blucerchiati sono tre punti che valgono oro in una Genova che sentiva il freddo della bassa classifica, dopo la vittoria pomeridiana del Brescia. A Marassi è 0-1 finale, in una partita avara di giocate ma ricca di tensione.

Genoa-Samp: vincono le Gradinate nel primo tempo

Ranieri si copre con il 4-5-1, Thiago Motta vorrebbe mettersi a specchio ma il k.o. di Sturaro nel riscaldamento , lo costringe al tandem offensivo Sanabria-Pinamonti. Gli effetti dei moduli si vedono fin dalle prime battute: tanti calci, poco calcio.

L’occasione più bella la crea Gaston Ramirez che, al 18’, slalomeggia nell’area genoana ma ‘ciabatta’ il tiro ed Ekdal non è reattivo sul tap-in. Nel finale di tempo, proprio lo svedese alza bandiera bianca per un pestone. Il premio va alle Gradinate che offrono uno spettacolo incredibile.

Genoa-Samp: Gabbiadini fa il regalo di Natale ai suoi tifosi

Parte meglio il Genoa nella ripresa con Murillo che al 51′ anticipa per un soffio Sanabria. L’attaccante poi spara alto una buona punizione, proprio una manciata di minuti prima che Gabbiadini possa diventare re per una notte. Linetty ruba palla a Ghiglione in uscita, il ’23 doriano’ dal limite dell’area trafigge Radu. Esplode la Sud e la Samp passerà un Natale sereno. Tra infortuni, risultati e classifica invece è uno dei periodi più bui nella storia recente dei Grifoni.

Genoa-Samp: le pagelle

GENOA (4-5-1) –Radu 6; Biraschi 6,5, Romero 6,5, Criscito 6 (88′ Cleonise sv); Ghiglione 4,5, Radovanovic 6 , Schone 5 (65’ Jagiello 6), Pajac 5,5 (65’ Ankersen 6); Sanabria 5,5: Pinamonti 5. All.Motta

SAMPDORIA (4-5-1) – Audero 6; Thorsby 5, Colley 6,5, Ferrari 6,5, Murru 6; DePaoli 5,5, Ekdal 6 (46’ pt. Murillo 6), Vieira 5,5, Linetty 6,5; Ramirez 6 (75’ Gabbiadini 7,5); Quagliarella 5,5 (75’ Caprari 6,5). All.: Ranieri

AMMONITI: Ghiglione, Cassata, Criscito, Romero, Cleonise (G), Vieira, Ramirez, Colley (S)

MARCATORI: Gabbiadini 87′ (S)

VOTO AL GENOA, 5. I rossoblu fanno troppo poco. Schone (voto 5) corricchia lentamente in mezzo al campo e si perde nella gazzarra, anzichè accendere la luce. Davanti Pinamonti (5) e Sanabria (5,5) non sono mai pericolosi. I tanti infortunati non devono essere un alibi

IL MIGLIORE – BIRASCHI-ROMERO: in una partita dura, i centrali sono cattivi ma efficaci. Ranieri li aiuta mettendo il solo Quagliarella a predicare nel deserto. Loro, con le buone o con le cattive, chiudono gli spazi. Voto 6,5 per entrambi, MURO

IL PEGGIORE – GHIGLIONE: il ‘canterano’ parte con un giallo sulla schiena e gioca un match impaurito contro Linetty che invece lo fa dannare. E’ lui a perdere un pallone mortifero che terminerà il viaggio in rete per il gol decisivo. Voto 4,5, DA DIMENTICARE

VOTO ALLA SAMP, 6.5: Onore a Ranieri e al suo ‘prima non prenderle’. La Samp si copre e chiude ogni spazio. Poi nel finale si prende tre punti. Non meritatissimi ma valgono più dell’ossigeno. NATALE IN PARADISO

IL MIGLIORE, GABBIADINI: è il caso di dirlo ‘one shot, one gol!’. Lui non sorriderà molto ma il suo sinistro fa sorridere i tifosi per questo Natale. VOTO 7, LETALE

IL PEGGIORE – THORSBY: sarà anche il soldato fedele a Ranieri ma il calcio è un’altra cosa. Lento e sempre preoccupato col pallone tra i piedi. VOTO 5, SALVATE IL SOLDATO THORSBY.