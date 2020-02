Champions, le favorite per la vittoria finale secondo i books

A Febbraio riparte la Champions con gli ottavi di finale: il 18 si giocheranno Borussia-Psg e Atletico-Liverpool, mentre il 19 Febbraio sarà il turno dell’Atalanta, impegnata contro il Valencia. Sempre restando alle italiane, il 25 si giocherà Napoli-Barcellona mentre mercoledì 26 sarà la volta della Juventus contro i francesi del Lione.

Grazie all’aiuto dei nostri colleghi di BookmakerBonus.it, abbiamo dato un’occhiata alle favorite per la vittoria finale secondo i bookmakers: chi alzerà la coppa?

Se sei interessato a vedere delle recensioni dei migliori siti scommesse per capire qual è il più adatto a te, ti consigliamo di vedere la recensione di Bwin Italia e in seguito le altre, che trovi sempre su BookmakerBonus.it. Nel dettaglio, abbiamo esaminato le quote di Bwin per la vittoria finale della Champions. Ci teniamo a precisare che le quote degli altri bookmakers sono molto simili, e che volevamo toglierci la curiosità di vedere quali sono appunto le favorite per la vittoria finale.

Manchester City favorito secondo Bwin, che lo quota 5.25, mentre al secondo posto troviamo il Liverpool staccato di pochissimo, essendo quotato 5.50. Sul gradino più basso del podio Barcellona e Bayern Monaco appaiate a 7.50. C’è da dire che il City non sta impressionando in Premier, mentre i blaugrana stanno attraversando un periodo piuttosto complicato e dovranno fare a meno del loro bomber Suarez per almeno 3 mesi. Una riflessione sul Liverpool: i Reds hanno praticamente già vinto il campionato, pertanto potranno permettersi di lasciare qualche punto per strada in Premier e di concentrarsi sulla Champions, lusso che sono forse gli unici a potersi permettere.

Il Psg di Neymar e Mbappè è quotato a 8.00 mentre a 9.00 troviamo la prima italiana in questa speciale classifica, ovvero la Juventus. I bianconeri finora non hanno convinto sotto il piano delle prestazioni ma sarà fondamentale il recupero di Chiellini. Gli spagnoli del Real Madrid, la squadra con più Champions, sono quotati a 12.00, mentre a 21.00 troviamo il Tottenham di Mourinho.

Napoli e Atalanta sono le vere underdogs: i partenopei sono quotati a 67.00 mentre i bergamaschi addirittura a 81. Gli ottavi sicuramente scremeranno il gruppo e potranno dirci tanto, e chissà che non ci riservino qualche sorpresa.