Coronavirus, quattro calciatori e un medico della Samp, ma anche Vlahovic positivi

L’emergenza Coronavirus continua a colpire l’Italia, ma anche il mondo dello sport, soprattutto il calcio. Dopo Daniele Rugani della Juventus e Manolo Gabbiadini della Sampdoria, sono risultati anche altri quattro calciatori blucerchiati: si tratta di Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina e Morten Thorsby. Con loro anche un medico della squadra Amedeo Baldari.

Questo il comunicato della Sampdoria: “L’U.C. Sampdoria comunica che, a seguito alla positività al Coronavirus-COVID-19 di Manolo Gabbiadini, in presenza di lievi sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby e il dottor Amedeo Baldari. Sono tutti in buone condizioni di salute e nei loro domicili a Genova. L’U.C. Sampdoria ribadisce di aver immediatamente applicato tutte le procedure previste dalla normativa: tutte le sedi del club sono chiuse, la squadra, i dirigenti e i dipendenti potenzialmente coinvolti sono in auto-isolamento domiciliare volontario. Si conferma che tutte le attività sportive sono sospese e che vengono svolte, da remoto, quelle essenziali organizzative del club. Il presidente Massimo Ferrero, i dirigenti, Claudio Ranieri e la squadra invitano tutti a rispettare, con rigore e fermezza, le disposizioni ministeriali e regionali per affrontare insieme, con coraggio e spirito di sacrificio collettivo, questo periodo. Andrà tutto bene. Uniti ce la faremo. Restate a casa”.

Anche la Fiorentina fa sapere che Vlahovic, attaccante viola, è risultato positivo al virus. Questo il comunicato viola: “ACF Fiorentina informa che il calciatore Dusan Vlahovic è risultato positivo al test per l’identificazione del Coronavirus – COVID-19, al momento il giocatore è asintomatico e si trova presso la sua abitazione. La Società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa ad iniziare dal censimento di tutte le persone che hanno avuto contatto con il calciatore”.

La Lega Serie A, intanto, fa sapere che il campionato riprenderà ad emergenza conclusa, si spera per metà aprile. E Lele Adani ricorda che dopo l’emergenza ‘il calcio sarà sempre lì ad aspettarci‘.