Passionepremier.com – Coronavirus, emergenza anche in Premier league

L’emergenza Coronavirus, dopo aver portato alla sospensione fino al 3 aprile della Serie A, sta minacciando anche l’Inghilterra e quindi la Premier League. Nel territorio britannico si sta lavorando in queste ore per trovare una soluzione. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da passionepremier.com, la NHS, servizio sanitario britannico, avrebbe messo in allerta la città per il possibile propagarsi del virus.

Molte aziende stanno valutando la possibilità riguardo l’organizzazione del lavoro, sono state già cancellate e rinviate manifestazioni e riunioni. I vertici governativi potrebbero anche decidere di disputare le partite di Premier League, Championship, League One e League Two a porte chiuse. La decisione verrà maturata nelle prossime ore, visto anche l’aumento dei casi nel Regno unito.