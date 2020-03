Coronavirus, contagi anche in NBA: ecco di chi si tratta

L’emergenza Coronavirus si fa sempre più seria. Ormai tutto il mondo è coinvolto e con esso tutti gli sport. Dai primi contagi nel mondo del calcio che hanno portato allo stop dei campionati e delle competizioni europee, fino ad arrivare ai contagi nel basket. Gli ultimi sono quelli accertati nella giornata di oggi.

Confermati quattro casi nella squadra dei Brooklyn Nets, i Los Angeles Lakers hanno sottoposto i giocatori al tampone e sono risultati positivi due giocatori al tampone, ma massima privacy nella divulgazione dei loro nomi. Questo il comunicato: “Dopo la conferma della positività di quattro componenti del roster dei Nets e vista l’esposizione dei nostri giocatori durante la partita contro Brooklyn dello scorso 10 marzo, è stato fortemente consigliato al nostro roster di sottoporsi al test”.

“Alla comunicazione dei risultati abbiamo appreso che due giocatori sono a loro volta risultati positivi: entrambi non presentano sintomi di alcun tipo, sono già in quarantena e in stretto contatto con i medici della squadra. A tutti i giocatori e i membri della squadre è stato chiesto di continuare a rispettare l’auto-quarantena e seguire da casa le linee guida dettate dalle autorità, continuando a monitorare la propria condizione fisica, restando sempre in comunicazione con la squadra. La nostra priorità resta sempre la salute e il benessere dei nostri giocatori, del nostro staff e dei tifosi e non possiamo che sottolineare l’apprezzamento del supporto manifestato da tutti”.