Coppa Davis: il nuovo formato e le ambizioni dell’Italia

Dopo un anno ricco di polemiche, e uno di stop a causa della pandemia, torna in scena la Coppa Davis e lo fa con un formato tutto nuovo. Ma partiamo dalle protagoniste, le 18 nazioni sotto i riflettori: 4 semifinaliste dell’ultima edizione (Canada, Gran Bretagna, Russia e Spagna), 2 wild card (Francia e Serbia) e 12 vincitrici delle qualificazioni (Australia, Austria, Colombia, Croazia, Ecuador, Germania, Ungheria, Italia, Kazakistan, Repubblica Ceca, Svezia e Stati Uniti). In che modo si troveranno a confrontarsi? Scopriamolo subito.

Coppa Davis: il programma e il formato

Le città che faranno da teatro alla Coppa Davis 2021 saranno Torino, Madrid e Innsbruck. La capitale spagnola ospiterà due gironi (A e B) due dei quarti di finale, le semifinali e la finale. La città austriaca ospiterà due gironi (C e F) e il quarto di finale tre le due vincenti di ciascuno. In Italia, infine, il capoluogo del Piemonte avrà l’onore di fare da cornice ai match degli ultimi due gironi (D ed E) e al loro quarto. Di seguito il calendario completo dell’evento e il dettaglio dei gironi:

Fase a gironi (25-28 novembre)

Girone A : Spagna, Russia, Ecuador;

: Spagna, Russia, Ecuador; Girone B : Canada, Kazakistan, Svezia;

: Canada, Kazakistan, Svezia; Girone C : Francia, Gran Bretagna, Repubblica Ceca;

: Francia, Gran Bretagna, Repubblica Ceca; Girone D : Croazia, Australia, Ungheria;

: Croazia, Australia, Ungheria; Girone E : Stati Uniti, Italia, Colombia.

: Stati Uniti, Italia, Colombia. Girone F: Serbia, Germania, Austria;

Quarti di finale (29 novembre – 2 dicembre)

29 novembre (Torino): vincente gruppo D contro vincente gruppo E;

30 novembre (Innsbruck): vincente gruppo C contro vincente gruppo F;

1° dicembre (Madrid): vincente gruppo B contro miglior seconda;

2 dicembre (Madrid): vincente gruppo A contro miglior seconda.

Semifinali (3-4 dicembre)

3 dicembre (Madrid): semifinale parte bassa;

4 dicembre(Madrid): semifinale parte alta.

Finale

5 dicembre (Madrid)

Il calendario e le ambizioni dell’Italia in Coppa Davis

In un anno che all’Italia dello sport sorride e con un tennis come il nostro, alle prese con un robusto e significativo cambio generazionale, le aspettative non sono solo alte, ma altissime. Il nuovo capitano Filippo Volandri ha scelto i cinque giocatori che faranno parte della spedizione azzurra in Coppa Davis e basta leggere i nomi per capire che gli assi dalla manica li tirerà fuori davvero tutti: Berrettini (numero 7 ATP), Fognini (numero 36 ATP), Sonego (numero 23 ATP), Sinner (numero 11 ATP) e Musetti (numero 67 ATP). Una formazione d’assalto che non lascia spazio all’immaginazione: l’Italia ha tutte le intenzioni di riportare il titolo a casa dopo 45 lunghi anni.

L’esordio azzurro è previsto venerdì 26 novembre, alle ore 16, contro il team a stelle e strisce. Gli incontri prevedono due singolari (si scontrano i numeri 2 e i numeri 1 delle nazioni fra loro) e il doppio. Il giorno dopo, sempre alle ore 16, la sfida con la Colombia. Domenica 28 novembre si completerà il girone E con il match fra USA e Colombia. La vincente di questo gruppo affronterà nei quarti di finale, lunedì 29 novembre, a Torino, la prima classificata del girone D che uscirà tra Australia, Croazia e Ungheria.

Volandri conta ovviamente sul calore del pubblico per centrare una qualificazione che consentirebbe agli azzurri di volare a Madrid e provare a vincere il titolo. Ma chi sono i favoriti di questa edizione?

Dando uno sguardo alle scommesse tennis è impossibile non notare che la nazione favorita per la vittoria finale sia la Spagna. Non è un caso, visto che si tratta dei campioni in carica, ma anche che la rosa può vantare nomi come Roberto Bautista Agut e Pablo Carreño Busta. Un gruppo di celebrità che, come l’Italia, ha il privilegio di esibirsi davanti al pubblico di casa. Da tenere d’occhio ovviamente la Serbia, che può contare sul numero 1 al mondo Novak Djoković, la Russia di Daniil Medvedev e, perché no, la nostra Italia, che tra esperienza ed entusiasmo può davvero puntare in alto.

Che il nuovo format e i tanti impegni di stagione cambino le carte in tavola e regalino qualche sorpresa sul vincitore della Coppa Davis? Non ci resta che attendere e scoprirlo!