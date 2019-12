CHIEVO BENEVENTO DIRETTA STREAMING / Titolo di ‘Campioni d’Inverno’ già preso ma Natale tutt’altro che rilassante per il Benevento di ‘Pippo’ Inzaghi. Dopo la bella vittoria casalinga sul Frosinone (terzo della classe), è il momento di fare visita al temutissimo Chievo che dista tre sole lunghezze dalla zona promozione. Tolta l’inspiegabile secondo tempo contro la Juve Stabia, i clivensi avevano collezionato quattro vittorie di fila nelle ultime cinque sfide casalinghe. Insomma Chievo-Benevento promette spettacolo: dove vederla? Su DAZN!

Segui live e in esclusiva CHIEVO BENEVENTO su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a €9,99/mese

Chievo- Benevento: data e orario

Chievo-Benevento sarà il big-match della 18° giornata di Serie B. Avrà luogo allo stadio ‘Marcantonio Bentegodi’ di Verona, dalle ore 15:00 di giovedì 26 dicembre 2019.

Chievo-Benevento: le pr0babili formazioni

CHIEVO (4-4-2) – Semper; Dickmann, Vaisanen, Rigione, Cotali; Segre, Obi, Di Noia, Vignato; Rodriguez, Meggiorini. All.: Marcolini

BENEVENTO (4-3-2-1) – Montipo; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Schiattarella, Hetemaj, Viola; Kragl, Sau; Coda. All.: Inzaghi

Chievo-Benevento, diretta streaming gratis e tv: dove vederla

La partita tra Chievo e Benevento sarà visibile in diretta streaming su DAZN, il servizio in streaming che anche quest’anno trasmetterà in esclusiva tutte le partite della Serie B e alcune della Serie A. Per poter guardare questo match, ma anche altri disponibili sulla piattaforma inglese, sarà necessario abbonarsi a DAZN (Attiva ora), con un abbonamento a 9,99€ al mese che si può disdire quando si vuole senza alcun costo aggiuntivo. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento a €9,99/mese

Come funziona DAZN

DAZN, servizio sportivo appartenente al gruppo brittanico Perform, richiede un abbonamento di 9.99€ al mese per accedere a tutti i contenuti offerti dalla piattaforma. Per creare un account è sufficiente inserire il proprio nome, il proprio cognome, l’indirizzo email e una password valida. Si potranno seguire vari sport, dal mondiale di Rally (WRC) fino a tutto il calcio che conta, senza dimenticare NFL,Darts, NHL e molto altro ancora.