CHE FINE HA FATTO MAURIZIO GANZ /Per i nostalgici del calcio anni ’90 è una vera istituzione: poco fisico ma scaltro, poco bello ma sempre efficace. Insomma, Maurizio Ganz ha anticipato Filippo Inzaghi nei tempi. Ma anche nelle squadre: l’Atalanta chiamò un giovanissimo ‘SuperPippo‘ per sostituire Ganz, così come entrambi scriveranno le migliore fortune personali con la maglia del Milan. E soprattutto nelle doti: gol a raffica e una continua presenza in area di rigore. Non a caso Ganz viene ricordato col soprannome ‘El segna semper lu’, ‘Segna sempre lui’.

Che fine ha fatto Maurizio Ganz: in arte, ‘el segna semper lu’

Un soprannome che calzava a pennello ed affibiato dalla Curva Nord, covo caldo del tifo interista, nella stagione 1996-97 quando Ganz divenne capocannoniere della Coppa Uefa (che l’Inter perse in finale contro lo Schalke 04). Nel dicembre successivo, il patron Moratti lo cedette al Milan in cambio di soldi e della seconda metà di Moriero. E alla prima occasione ‘El segna semper lu‘ , in occasione del derby di Coppa Italia vinto 5-0 dai rossoneri appena cinque giorni dopo il ‘passaggio del Naviglio’, infilò la porta della sua ex squadra senza risparmiarsi l’esultanza. Da quel momento, con il pubblico interista fu antipatia mentre a fine anno, Ganz diventerà Campione d’Italia: suo unico trofeo di squadra, insieme alla Coppa Italia vinta con la Samp nella stagione 1987-88.

Che fine ha fatto Maurizio Ganz: Simone Andrea sulle tracce del padre

Maurizio Ganz ha segnato 78 gol in Serie A, in una carriera iniziata alla Sampdoria proseguita poi tra Monza, Parma, Brescia, Atalanta, Inter, Milan, Venezia, ancora Atalanta, Fiorentina, Ancona Modena, Lugano e infine Pro Vercelli. Nel 1993, a Genova, nacque il figlio Simone Andrea che ha promesso molto bene da giovane (con esordio in Serie A al Milan) prima di perdersi nei meandri della cadetteria e, quest’anno, giocarsi il posto al Como in Serie C.

Che fine ha fatto Maurizio Ganz?

Dopo il suo ritiro, nel 2008 venne invitato come opinionista in alcune trasmissioni televisive, sia in Rai che Sky. Nel frattempo cominciò il percorso da allenatore: prima nelle accademie del Milan poi nelle giovanili del Varese. Dopo un’esperienza in Svizzera, si accomodò sulla panchina della Bustese Roncalli in Serie D.

Da questa stagione guida il Milan femminile col quale occupa momentaneamente il quarto posto in classifica. Ah, ha già vinto due derby su due (3-1 in campionato e 4-1 in Coppa Italia). Guarda caso, semper lu!