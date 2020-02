CAGLIARI – Ufficiali gli arrivi di Pereiro e Paloschi. Escono Cerri e Castro

Ultimo giorno di calciomercato invernale e ben quattro movimenti in casa Cagliari Calcio. Arriva dal PSV Eindhoven a titolo definitivo Gaston Pereiro, centrocampista (all’occorrenza trequartista) uruguaiano classe 1995. Per lui 118 presenze in Eredivisie, condite da ben 44 reti; vanta 9 presenze anche nella UEFA Champions League.

Doppia partenza rossoblù con direzione Ferrara, precisamente in casa SPAL. Sul gong finale del mercato è stato reso ufficiale lo scambio di prestiti (6 mesi senza diritto o obblighi di riscatto) tra Alberto Cerri ed Alberto Paloschi. Altra cessione del Cagliari, che cede sempre agli emiliani Lucas Nahuel Castro. Il centrocampista argentino lascia i rossoblù dopo una stagione e mezzo (28 presenze e 3 reti) e si trasferisce definitivamente; ai sardi circa 3 milioni di euro.