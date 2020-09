CAGLIARI – Ufficiale l’arrivo dall’Inter di Diego Godin

Sembrava dover essere un sogno di mercato, l’ennesimo sogno di una notte di mezza estate ed invece tutto è diventato realtà. Diego Godin è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari. Arriva a titolo definitivo dall’Inter ed ha firmato questo pomeriggio un contratto che lo legherà ai rossoblu sino all’estate del 2023.

Il capitano dell’Uruguay nel corso della sua carriera ha contribuito a scrivere la storia dell’Atletico Madrid, conquistando il titolo di Campione di Spagna (2014), la Coppa del Re (2013), la Supercoppa spagnola (2014); 2 Europa League (2012 e 2018) e 3 Supercoppe europee (2010, 2012 e 2018). Lo scorso anno con la maglia dell’Inter ha sfiorato la vittoria dell’Europa League. Con il suo Uruguay invece ha collezionato 135 gare e realizzato 8 reti.

Diego Godin sarà l’arma in più del Cagliari di Di Francesco. Sarà suo il compito di dare esperienza alla difesa, quella che negli ultimi anni è forse stato il punto debole dei sardi.

“El Faraón” arriva in Sardegna anche grazie alla sua famiglia. Sua moglie, Sofia, è infatti nata a Cagliari ed è figlia dell’ ex centrocampista Pepe Herrera,